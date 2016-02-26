ساخت مرکز ۱۰۰۰ تختخوابی در بیمارستان قلب شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم افتتاح مهمانسرای بیمارستان شهید رجایی تهران، گفت: زیباترین تصمیم در زندگی گذشتن از مال برای فعالیت‌های انسان دوستانه است. در ایران نیز افراد نیکوکار در هر استان بسیار زیاد هستند و من هر ماه در جمع خیرین اثرگذار حوزه سلامت حضور پیدا می‌کنم و از این بابت به ایرانی و مسلمان بودن خود افتحار می‌کنم. بسیاری از مجموعه‌هایی که در حال حاضر به عنوان مراکز درمانی استفاده می‌شوند، عمدتا حاصل وقف خیرین است.

وی، ابراز امیدواری کرد که بزودی شاهد ساخت یک مرکز ۱۰۰۰ تختخوابی در بیمارستان قلب شهید رجایی باشیم.

وزیر بهداشت گفت: مهمانسرای مرکز قلب شهید رجایی ۷۰ سوئیت دارد که ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰ نفر را پوشش می‌دهد. ۷۵۰۰ متر مربع زیربنای این ساختمان است که نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان نیز برای آن هزینه شده است.

وی ادامه داد: ما به خیرینی که وسیله آسایش همراهان بیماران را فراهم کرده‌اند، افتخار می‌کنیم. این بنا در حد یک هتل چند ستاره است و مشابه آن را در مرکز دیگری نداریم. همچنان منتظر ساخت سایر مهمانسراها در سایر بیمارستان‌ها هستیم.

دکتر فریدون نوحی رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی در خصوص جزئیات این بنا گفت: این مهمان سرا ۷۰ اتاق دو نفره داره که هزینه آن بر اساس توانایی همراهان بیمار محاسبه می‌شود و اگر توان مالی بالایی نداشته باشند از آنها پولی دریافت نمی‌شود. بعضی از طبقات نیز برای مهمانان خارجی به منظور گسترش توریسم درمانی آماده شده است. این ساختمان یک سالن کنفرانس و چند فضای جنبی دارد.

وی به بخشی از هزینه های دریافتی برای ساخت این مهمان سرا اشاره کرد و افزود: ۹ میلیارد تومان از هزینه این ساختمان توسط یک خیر اصلی پرداخت شده است. هیئت رئیسه بیمارستان نیز ۵۲۰ میلیون تومان برای ساخت آن پرداخت کرده‌اند. باقی پزشکان بیمارستان نیز حدود سه میلیارد تومان به طور بلاعوض و ۶۷۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه کمک کردند.

نوحی ادامه داد: انجمن خیریه قلب نیز ۵۰۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه برای ساخت این مهمانسرا کمک کرده‌ است. همچنین ۱۵ نفر در حدود ۲۳۲ میلیون تومان برای ساخت این بنا اهدا کرده‌اند که در مجموع کل هزینه تمام شده برای ساخت این مجموعه ۲۰ میلیارد تومان است.