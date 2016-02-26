۱۰تا۲۰ اسفند ماه؛ برپایی نمایشگاه قرآن و عترت در اربیل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور از برگزاری نمایشگاه فرهنگ قرآن و عترت در اربیل عراق خبر داد و گفت: با توجه به تعاملاتی که با دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌های حوزه قرآنی علی الخصوص در بحث تبلیغ و ترویج داشتیم، پیشنهادی از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مبنی بر اجرای نمایشگاهی فرهنگی در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق، مطرح شد و با توجه به سوابق اتحادیه در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، اتحادیه به عنوان مجری این طرح، برگزیده شد.

۱۰ الی ۲۰ اسفند ماه؛ برگزاری نمایشگاه قرآنی در اربیل

وی با اشاره به نهادهای مشارکت کننده در این طرح، گفت: این نمایشگاه که با مشارکت سازمان دارالقرآن بسیج، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی قرآن، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران و ... برگزار خواهد شد، از ۱۰ الی ۲۰ اسفند ماه در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق، برپا خواهد بود و بازدید از آن برای عموم علاقه مندان آزاد می‌باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از مؤسسات قرآن و عترت سراسر کشور، در حوزه اجرای نمایشگاه حضور یافتند و بسیاری از مؤسسات نیز محصولات و خدمات خود را جهت عرضه و نمایش در این نمایشگاه، در اختیار اتحادیه گذاشته‌اند.

برگزاری نمایشگاه در ۷ بخش مجزا

مدیرعامل اتحادیه همچنین با بیان اینکه این نمایشگاه در ۷ بخش مختلف طراحی و اجرا خواهد شد، گفت: بنابر هماهنگی‌ها و بخش بندی‌های صورت گرفته، در این نمایشگاه فرهنگی، بیش از ۷ بخش خواهیم داشت، بخش مصاحف و قرآن‌های جمهوری اسلامی، بخش کتب و محصولات مکتوب، نرم افزارهای قرآنی، بخش کودک و قرآن، بخش هنرهای قرآنی و بخش معرفی دستاوردهای قرآنی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بخش بندی‌های صورت گرفته برای نمایش در کشور عراق است.

برپایی محافل انس با قرآن توسط قاریان بین المللی

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برپایی محافل انس با قرآن در اربیل عراق، گفت: همچنین جهت برپایی محافل و مجالس قرآنی، بخش تلاوت و ابتهال نیز در این نمایشگاه راه اندازی خواهد شد که توسط قاریان ممتاز و بین المللی کشور اعزامی به عراق، برگزار خواهند شد.

محمدی عنوان کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با سرکنسولگری و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، در طی برگزاری این نمایشگاه از ۱۰ لغایت ۲۰ اسفند ماه، محافل و مجالس مختلف قرآنی در اماکن عمومی، مساجد و دانشگاه‌های این شهر توسط قاریان و گروه مدیحه سرایی اعزامی از ایران برپا خواهد بود.

وی در همین خصوص حمید رضا احمدی وفا، مهدی عادلی، سعید طوسی و همچنین یکی از گروه های مدیحه سرایی کشور، قاریان و سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی هستند که در این مدت در شهر اربیل حضور خواهند داشت و به اجرای برنامه و اشاعه فرهنگ قرآنی می‌پردازند.

کتابت بزرگترین قرآن کریم توسط مسلمانان جهان

مدیرعامل اتحادیه همچنین از کتابت بزرگ‌ترین قرآن کریم توسط مسلمانانی از همه کشورهای جهان اسلام، خبر داد و گفت: یکی از بخش‌های خاصی که برای نخستین بار در حوزه قرآن کریم، در این نمایشگاه طراحی شده است، کتابت قرآن کریم توسط همه مسلمانان کشورهای جهان است که بازدیدکنندگان این نمایشگاه، بخشی از قرآن را به صورت دستی کتابت می‌کنند و بعداز اینکه این قرآن در کشورهای مسلمان جهان توسط نمایندگان مردم هر کشور به نمایندگی از سایرین کتابت شد در نهایت قرآنی با کتابت همه نمایندگان مسلمانان کشورهای جهان اسلام در دسترس خواهیم داشت.