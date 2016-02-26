اولین نقش سیاسی زندگی مشترک عروس و داماد البرزی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، زوج البرزی امروز با حضور در شعبه اخذ رای مسجد جامع رجایی شهر کرج رای خود را به صندوق انداختند.

حضور عروس و داماد در این شعبه باعث نشاط در این فضای سیاسی شد و با وجود صف طولانی در این شعبه مردم اجازه دادند این زوج بدون صف پای صندوق اخذ رای برسند.

این دو زوج البرزی در جمع خبرنگاران گفتند: حضور در انتخابات برایمان مهم است به همین منظور ترجیح دادیم که در این حماسه نقش خود را ایفا کنیم.

این حرکت زیبای این زوج البرزی با تشویق حاضران در شعبه رای گیری همراه بود و آنان برای خوشبختی این زوج جوان و انقلابی دعا کردند.