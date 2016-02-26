رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی از شعب اخذ رای بازدید کرد

به گزارش خبر نگار مهر، محمد رحیم نوروزیان رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی از شماری از شعب اخذ رای مرکز استان بازدید و ضمن خسته نباشید به اعضای شعب، روند رای گیری و کارکردهای عوامل شعب اخذ رای را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که مدیرکل سیاسی و انتخابات، مدیرکل روابط عمومی استانداری و رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات و شماری دیگر از اعضای ستاد حضور داشتند، رئیس ستاد انتخابات استان از نزدیک از نحوه حضور مردم و روند اخذ رای از مراجعین بازدید و به مسئولین شعب توصیه های لازم را ارائه کرد.

نوروزیان در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهراز وضعیت حضور مردم در پای صندوق‌های رای ابراز خرسندی کرد و به واجدین شرایط رای توصیه کرد که هرچه سریع‌تر برای دادن رای خود به شعب اخذ رای مراجعه و این تکلیف مهم را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۲۸ هزار نفر جمعیت، دارای ۸۲۵ شعبه اخذ رای در سه حوزه انتخابیه اصلی است.

بر اساس اعلام وزارت کشور، کار اخذ رای تا ساعت ۱۸ امروز ادامه دارد.