اهتمام ارشاد به تغییر رویکرد رویدادهای هنری است/ توجه به اقتصاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد به بازنگری و تغییر رویکرد رویدادهای هنری اهتمام دارد و معتقد است جشنواره‌های مهم باید با ارزیابی عملکرد و بازخورد دوره‌های پیشین، استانداردهای جدید و جهانی را جستجو کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه ۸ اسفند در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در تالار وحدت در سخنانی گفت: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و هر آنچه زیبایی و رنگ، نور و لطافت است، از آنِ اوست و اوست که جمال و لطافت خویش را در وجود بنده‌اش به ودیعه نهاده است. اگر هنرمند زیبایی می‌آفریند، گوشه‌ای از جمال آفریننده‌اش را می‌نمایاند؛ پس هنرمند از آنجا که آفریننده است و از معبود خویش در آفرینش تقلید می‌کند، قابل احترام است.

وی افزود: نوری که بر خانه دل هنرمند می‌تابد، شعاعی از آفتاب لایتناهی آفریننده‌ای است که نور مطلق است. ساحت هنر، ساحتی قدسی و الهی است که هنرمند در آن گام می‌نهد و از این منظر باید بیش از دیگران قدر خویش را بداند و شکرگزار آفریننده‌ای باشد که گوشه‌ای از زیبایی و خلاقیتش را به او ارزانی داشته است.

جنتی ادامه داد: من به همه هنرمندان متعهد و میهن‌دوست که با گام نهادن بر ساحت قدسی هنر، میراث‌دار هنرمندان بزرگ ایران عزیز شده‌اند و به خادمان ساحت هنر که سال‌هاست در گمنامی و با فروتنی برای معرفی آثار هنرمندان کوشش می‌کنند، درود می‌فرستم. جشنواره هنرهای تجسمی فجر یکی از دستاوردهای آنهاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: امروز هنر به سمتی پیش می‌رود که نمی‌توان مرز مشخصی میان رشته‌های مختلف آن قائل بود، ترکیب هنرهای مختلف زمینه‌ساز تولید آثاری از هنرهای نوپدید شده است. در جشنواره هشتم با این آهنگ که زمینه حضور هنرمندان و آثار ابداعی و ابتکاری آنها فارغ از کلیشه‌های معمول فراهم آید، به جای تقسیم آثار در گرایش‌های مختلف، هنر به معنای عام آن در اولویت قرار گرفت و آثاری بدیع و متفاوت عرضه شد؛ آثاری که اغلب در یک حوزه خاص هنری جای نمی‌گیرد و به مفهوم کلی، معنای هنر را دربر دارد، آن هم هنری که مبتنی بر خلاقیت و ابتکاری ویژه، دیده نشده یا کمتر دیده شده بود.

وی افزود: آثار این دوره به ویژه آثاری که در حوزه ترکیب مواد و چیدمان هنری ارائه شده بودند، بارز بود و نشان داد که ترکیب مواد و چیدمان هنری یکی از هنرهای مورد استقبال است.

جنتی تصریح کرد: امروز نمی‌توان سینما را از هنرهای نمایشی و هنرهای نمایشی را از هنرهای تجسمی و موسیقی را از دیگر هنرها تفکیک کرد. سینما در دل خویش موسیقی، نمایش و هنر چیدمان را همراه دارد و حتی از نقاشی و مجسمه‌سازی نیز بهره‌ می‌گیرد. در هنر نمایش نیز از سینما و موسیقی بهره گرفته می‌شود. در ویدئوآرت و چیدمان‌های هنری، تصویر متحرک و نور و صدا کاملاً مشهود است و از این رو است که رشته‌های هنری مثل گذشته قابل تفکیک و تجزیه نیستند.

جشنواره هشتم بر اساس اصل خلاقیت و ابتکار شکل گرفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جشنواره هشتم بر اساس اصل خلاقیت و ابتکار شکل گرفت و مورد استقبال واقع شد. نخستین مزیت این رویکرد، فراهم شدن زمینه حضور هنرمندانی بود که تاکنون با آفرینش آثار خلاق و میان رشته‌ای، امکان حضور در جشنواره را نداشته‌اند. همچنین از ویژگی‌های این دوره، مشارکت گسترده و باشکوه هنرمندانی از سراسر کشور بود.

وی افزود: در این دوره بالغ بر ۱۰ هزار اثر از ۵۰۰۰ هنرمند دریافت شد که بیش از دو سوم این آثار متعلق به هنرمندان جوان بین ۲۵ تا ۳۰ سال بود، این هنرمندان جوان، آثاری با رویکرد خلاق به معرض نمایش گذاشته‌اند.

جنتی همچنین اظهار کرد: با نگاهی اجمالی به آثار این دوره، به وضوح تفاوت ماهوی آثار این دوره را با دوره قبل مشاهده می‌کنید. البته ستاد جشنواره از هنرهای سنتی نیز استقبال کرد و مکان‌هایی را برای هنرهای اصیل ایرانی، لحاظ و آثار آن را به نمایش گذاشت، اما اصل بر مبنای نوآوری در عرصه هنر بود و آثار بسیار خوبی ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: چنین آثاری به دلیل خلاقیت و نوآوری و تلفیق هنرهای نوین و سنتی بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند و زمینه رشد و توسعه اقتصاد هنر و عرضه به بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم می‌کنند. هنرهای تجسمی از حوزه‌هایی است که در بخش اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده نسبت به دیگر حوزه‌های هنری پیشی گرفته و از همین رو در اقتصاد هنر از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. بخش بین‌الملل این دوره نیز قابل چشم‌پوشی نیست. هنرمندانی از ۴۰ کشور دنیا در این دوره حضور داشته‌اند و آثاری قابل اعتنا و منطبق با رویکرد جدید جشنواره ارائه کردند.

وی افزود: هنرمندان در هشتمین جشنواره تجسمی فجر در ارائه ایده‌های خود محدودیتی نداشتند و می‌توانستند از شیوه‌های بیانی و اجرایی متنوع استفاده کنند. فقط کافی بود در قالب بهره‌مندی از یک یا تلفیق چند رشته تجسمی، به ساختاری نو دست یافته، ایده‌های اصیل و مفهومی هنرمندانه را به نمایش گذارند.

جشنواره هشتم را به اهداف اقتصاد فرهنگ نزدیک‌تر می‌دانم

جنتی ادامه داد: من جشنواره هشتم را به اهداف اقتصاد فرهنگ نزدیک‌تر می‌دانم و امیدوارم با ارتقای رویکرد ویژه‌ای که امسال شکل گرفت، بیش از پیش زمینه معرفی و عرضه هنر ایران به بازارهای جهانی فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازنگری و تغییر رویکرد رویدادهای هنری اهتمام دارد و معتقد است جشنواره‌های مهم باید با ارزیابی عملکرد و بازخوردهای دوره‌های پیشین، استانداردهای جدید و جهانی را جستجو کنند. این تحول در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با تفکیک بخش بین‌الملل از داخلی، در حوزه موسیقی با جایزه‌محور شدن جشنواره و حضور گروه‌ها و هنرمندان شاخص و در جشنواره هنرهای تجسمی با در نظر گرفتن هنرهای ابداعی و ابتکاری در این دوره کاملاً مشهود و البته موفقیت‌آمیز بود.

جنتی افزود: این تغییرات حاصل اندیشه و توان علمی و اجرایی دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره بود که با مشورت و همکاری هنرمندان انجام پذیرفت.

وی در پایان بیان کرد: بی‌تردید با تغییرات جدید در دوره‌های آتی شاهد استقبال مضاعف هنرمندان و معرفی پدیدآورندگان جوان و خلاق دیگری خواهیم بود. لازم می‌دانم از کوشش‌های ارزشمند دبیر جشنواره، رئیس مرکز هنرهای تجسمی، اعضای ستاد برگزاری و همه هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد مهم هنری قدردانی کنم.