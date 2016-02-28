به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم اسکار و مشخص شدن برندگان نهایی، مروری داریم بر فیلم‌های نامزد جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۶.

مراسم معرفی برندگان و اهدای جوایز اسکار شامگاه یکشنبه ۲۸ فوریه در لس آنجلس برگزار خواهد شد.

«بازگشته» را می‌توان مهم ترین شانس گرفتن اسکار در بخش بهترین فیلم دانست.

کارگردان: الخاندرو ایناریتو

بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، تام هاردی، دومهنل گلیسون، ویل پولتر

داستان فیلم

شخصیت اصلی داستان به نام هیو گلاس از ساکنان نواحی مرزی و وحشی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم، پس از اینکه مورد حمله یک خرس وحشی قرار می گیرد در سرزمینی سرد و دورافتاده از سوی همراهانش رها می شود.

نکته واقعی

در این فیلم فقط از نور طبیعی استفاده شده و بخش اعظم آن در شمال کانادا فیلمبرداری شده است.

نظر منتقدان

جاستین چنگ در مجله واریتی نوشت: این فیلم را در درجه اول به خاطر کیفیت های احساسی و زیبایی شناسانه آن باید ستود. سرودی است بی رحمانه در رثای زیبایی ها و وحشت طبیعت که از همان لحظه آغاز تاثیری هیپنوتیک دارد. کاستی هایش به عنوان یک درام انسانی و اندیشه ورزی های ماوراء طبیعی آن کمی دیرتر خود را نشان می دهند.