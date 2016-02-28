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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

مروری بر نامزدهای بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۶

«بازگشته» زورآزمایی می‌کند/ سرودی بی‌رحمانه در رثای طبیعت

«بازگشته» زورآزمایی می‌کند/ سرودی بی‌رحمانه در رثای طبیعت

فیلم «بازگشته» که در این مدت جوایز زیادی را از آن خود کرده و نقدهای مثبتی هم درباره آن نوشته شده است از مهم‌ترین شانس‌های گرفتن اسکار بهترین فیلم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم اسکار و مشخص شدن برندگان نهایی، مروری داریم بر فیلم‌های نامزد جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۶.

مراسم معرفی برندگان و اهدای جوایز اسکار شامگاه یکشنبه ۲۸ فوریه در لس آنجلس برگزار خواهد شد.

«بازگشته» را می‌توان مهم ترین شانس گرفتن اسکار در بخش بهترین فیلم دانست.

کارگردان: الخاندرو ایناریتو

بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، تام هاردی، دومهنل گلیسون، ویل پولتر

داستان فیلم

شخصیت اصلی داستان به نام هیو گلاس از ساکنان نواحی مرزی و وحشی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم، پس از اینکه مورد حمله یک خرس وحشی قرار می گیرد در سرزمینی سرد و دورافتاده از سوی همراهانش رها می شود.

نکته واقعی

در این فیلم فقط از نور طبیعی استفاده شده و بخش اعظم آن در شمال کانادا فیلمبرداری شده است.

نظر منتقدان

جاستین چنگ در مجله واریتی نوشت: این فیلم را در درجه اول به خاطر کیفیت های احساسی و زیبایی شناسانه آن باید ستود. سرودی است بی رحمانه در رثای زیبایی ها و وحشت طبیعت که از همان لحظه آغاز تاثیری هیپنوتیک دارد. کاستی هایش به عنوان یک درام انسانی و اندیشه ورزی های ماوراء طبیعی آن کمی دیرتر خود را نشان می دهند.

کد مطلب 3568500

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