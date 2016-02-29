پنجمین همایش ملی «غدیر پژوهی» در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش ملی «غدیر پژوهی» و سومین همایش ملی «نجات بخشی و آینده جهان» پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه آغاز شد.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: این همایش امروز با برگزاری ۲ نشست علمی در محل مرکز تربیت معلم شهید رجایی و شهید صدوقی کرمانشاه کار خود را آغاز کرد.

بهروز همتی اظهار داشت: محسن کرمی از اساتید استان کرمانشاه و حجت الاسلام صادقی از اساتید حوزه علمیه قم به عنوان سخنران در این دو نشست حضور دارند.

وی همچنین از برگزاری ۳ نشست علمی طی فردا در شهرستان های سنقر، اسلام آباد غرب و هرسین با سخنرانی حجت الاسلام جوشقانی از اساتید حوزه علمیه قم خبر داد.

همتی خاطر نشان کرد: مراسم اختتامیه این همایش ها نیز روز چهارشنبه از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم اختتامیه با عنوان یادواره شهدای مدافع حرم برگزار و از خانواده های شهدای مدافع حرم تجلیل خواهد شد.

همتی گفت: در این مراسم که با حضور آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار می شود ۱۱ مقاله برتر همایش نیز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.