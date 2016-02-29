مردم خراسان رضوی بر کاندیداهای«اصولگرا»مُهر تمدید و تائید زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تبلیغات انتخاباتی در خراسان رضوی که پیش از برگزاری انتخابات با تمرکز بر روی فهرست‌های ارائه‌شده و البته مانور تبلیغاتی بر روی اختلاف در فهرست‌های اصولگرایان متمرکزشده بود اما در پای صندوق‌های رای نشان داد که مردم خراسان رضوی و به‌ویژه در حوزه انتخابیه مشهد مقدس و کلات بیشترین اعتقاد را به طیف اصولگرا و اصول انقلاب و نظام‌دارند.

برخلاف تبلیغات قبل از انتخابات مبنی بر مفهوم وحدت در جناح اصلاح‌طلب و اختلاف در اردوی اصولگرایان در مشهد مقدس اما آرای شمارش‌شده و رای اعتماد مردم مشهد الرضا(ع) به نمایندگان اصولگرا خط بطلان بر روی نظرسنجی‌ها کشید.

بسیاری از سیاسیون معتقدند در دوره‌هایی که اصولگرایان بر مسند امور بوده‌اند دعوای بزرگی را میان آن‌ها شاهد نبودیم و اجازه نداده‌اند دعوای درون جناحی آن‌ها به بیرون منتقل شود چراکه همواره اختلافات خود را به یک مفهوم مرکزی ارجاع داده‌اند اما اصلاح‌طلبان از بدو حرکت فراگیر سیاسی خود، دچار اختلاف‌نظرهای زیادی بودند زیرا آنان از مفاهیم و آرمان‌های موردنظر خود، تلقی‌های مختلفی داشته و بر سر تبیین آن‌ها باهم به مباحثه پرداخته‌اند.

مشارکت ۶۷ درصدی مردم خراسان رضوی در انتخابات

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۳۹۳ نامزد نمایندگی مجلس دهم در این دوره با یکدیگر رقابت داشتند بیان کرد: بر این اساس ۲۱ نامزد برای هر کرسی نمایندگی مجلس از خراسان رضوی رقابت کردند.

وی بابیان این‌که سهم استان در مجلس شورای اسلامی ۱۸ کرسی نمایندگی است ادامه داد: بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه خراسان رضوی در میان ۱۲ حوزه اصلی، حوزه مشهد و کلات با پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

رشیدیان افزود: یک هزار و ۹۴۱ شعبه شهری، هزار و ۵۶۷ شعبه روستایی و هزار و ۵۲ شعبه سیار در سطح خراسان رضوی، آرا مردم را اخذ کردند.

وی با اشاره به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار واجد شرایط اخذ رأی در خراسان رضوی گفت: بالاترین میزان واجدین شرایط رأی نیز در حوزه‌ی انتخابیه مشهد و کلات با جمعیت رقم دو میلیون و ۳۱۷ هزار نفر بود.

وی افزود: مجموع آراء مأخوذه در این انتخابات دو میلیون و ۷۸۰ هزار و ۶۳۹ رأی، کل برگ‌های رأی صحیح دو میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۶ بوده است.

استاندار گفت: تعداد تعرفه و برگ رأی تحویل داده‌شده به حوزه‌ها چهار میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۱۴ برگ، تعداد تعرفه‌های مصرف نشده باقی‌مانده یک‌میلیون و ۸۵۸ هزار و ۹۲ برگ است.

وی تعداد شعب اخذ رأی این انتخابات را سه هزار و ۴۵۴ شعبه در استان دانست و تصریح کرد: تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده دو میلیون ۷۹۰ هزار و ۲۲ برگ، تعداد برگه‌های داخل صندوق دو میلیون ۷۸۴ هزار و ۱۵۱ برگ، تعداد آرا باطله غیر مأخوذه سه هزار و ۵۱۲، تعداد آرا باطله مأخوذه ۲۵۴ هزار و ۵۴۳ برگ بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع آرا مأخوذه رأی صحیح و باطله دو میلیون و ۷۸۰ هزار و ۶۳۹ رأی بوده است.

ائتلاف اصولگرایان پیروز انتخابات

انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد با اعلام نتایج به کار خود پایان داد و در حوزه انتخابیه مشهد و کلات از یک‌میلیون ۱۶۳ هزار و ۳۳۹ برگ مأخوذه این حوزه پنج نماینده اصولگرا به مجلس دهم راه یافتند.

نامزدهای انتخابی به ترتیب تعداد آراء سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با ۳۸۴ هزار و ۷۷رأی، نصرالله پژمان فر ۳۷۷ هزار و ۷۳۴ رأی، محمدحسین بحرینی ۳۵۳ هزار و ۱۱۸ رأی، رضا شیران خراسانی ۳۴۳ هزار و ۷۲۲ رأی، جواد کریمی قدوسی با ۳۲۴ هزار و ۴۵۰ رأی به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند.

بر اساس این نتایج امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، حجت‌الاسلام بحرینی، حجت‌الاسلام پژمان فر، جواد کریمی قدوسی و رضا شیران خراسانی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات پای به مجلس دهم می‌گذارند.

این ترکیب دقیقا همان ترکیب مجلس نهم است و تنها بنی‌هاشمی از نامزد شدن برای دور جدید دوری کرد که به‌جای آن رضا شیران خراسانی وارد مجلس شد که اگر او کناره‌گیری نمی‌کرد شاید خبری از شیران هم نبود.

اکثریت ترکیب همان ترکیب مجلس قبل است است و مردم مشهد با آرای خود مهر تائید بر نمایندگان سابق خود زدند.

خبرگان رهبری

در خراسان رضوی نمایندگان خبرگان رهبری نیز ازجمله سید محمود هاشمی شاهرودی با کسب یک‌میلیون و ۴۹۹ هزار و ۱۰۹ رأی، حسن عالمی با کسب یک‌میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۹۰ رأی، سید احمد علم الهدی یک‌میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۶۵ رأی، سید احمد حسینی یک‌میلیون و ۱۸۰ هزار و ۲۴۹ رأی، سید مجتبی حسینی با ۸۹۷ هزار و ۲۸ رأی و محمدهادی عبد خدایی با ۸۷۳ هزار و ۱۴۳ رأی به‌عنوان منتخبان مجلس شورای اسلامی شناخته شدند.

افزایش ۱۲ درصدی مشارکت مردم در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی در این دوره از انتخابات نسبت به گذشته با افزایش و شور بیشتری همراه بود اظهار کرد: میزان مشارکت مردم استان در این دوره از انتخابات ۶۸ درصد بود.

علیرضا رشیدیان به مهر گفت: میزان مشارکت شهر مشهد نیز در مقایسه با دوره گذشته ۱۲ درصد رشد داشت به‌گونه‌ای که از ۹۲۳ هزار نفر در دور نهم به حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در این دوره رسید.

وی بیان کرد: به‌رغم تبلیغات سوء دشمنان مبنی بر دلسردی و بی‌رغبتی مردم و جناح‌های سیاسی در این دوره از انتخابات اما حضور مؤثر تمامی داوطلبان از گروه و جناح و سلیقه‌های مختلف که خود را در معرض انتخاب قراردادند و همچنین نمایندگان فعلی که بدون هیچ‌گونه امتیازی در این رقابت شرکت کردند خط بطلانی بر ادعای غربی‌ها کشید.

استان خراسان رضوی تعداد واجدین رأی دادن: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۸ درصد تعداد رأی دهندگان: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گروه پیروز: اصولگرا ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ فریمان احسان قاضی زاده ۳۶۷۴۳ اصولگرا ۲ گناباد حمید بنایی ۱۹۹۰۱ اصولگرا ۳ خواف و رشتخوار محمود نگهبان سلامی ۴۴۳۷۹ مستقل ۴ مشهد و کلات امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۳۸۴۰۷۷ اصولگرا نصرالله پژمانفر ۳۷۷۷۳۴ اصولگرا محمدحسین حسین زاده بحرینی ۳۵۳۱۱۸ اصولگرا رضا شیران خراسانی ۳۴۳۷۲۲ اصولگرا جواد کریمی قدوسی ۳۲۴۴۵۰ اصولگرا ۵ تربت جام جلیل رحیمی جهان آبادی ۱۰۸۹۳۴ اصلاح طلب ۶ کاشمر بهروز بنیادی ۴۸۶۶۰ اصلاح طلب ۷ قوچان و فاروج هادی شوشتری ۴۱۲۱۷ اصلاح طلب ۸ چناران و بینالود محمد دهقانی نغندر ۳۹۰۶۲ اصولگرا ۹ درگز عبدالله حاتمیان ۱۱۹۲۰ اصلاح طلب ۱۰ سبزوار، جوین و جغتای حسین مقصودی ۱۰۳۷۴۹ اصولگرا رمضان علی سبحانی فر ۷۵۴۰۸ اصلاح طلب ۱۱ نیشابور حمید گرمابی ۷۵۰۳۹ اصلاح طلب هاجر چنارانی ۷۵۲۰۲ مستقل ۱۲ تربت حیدریه ابوالقاسم خسرو ۳۱۳۱۷ اصولگرا به دور دوم کشیده شد سعید باستانی ۳۹۵۷۱ اصلاح طلب

ترکیب مجلس دهم در شهر های خراسان رضوی

فریمان

در حوزه فریمان از مجموع ۱۳۹ هزار و ۷۷۷ رأی مأخوذه سید احسان قاضی‌زاده نماینده اصولگرای این دوره انتخابات مجلس با ۳۶ هزار و ۷۴۳ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

گناباد

در حوزه انتخابیه گناباد نیز از مجموع ۷۲ هزار و ۲۶۹ رأی مأخوذه حمید بنایی دیگر کاندیدای اصولگرا با ۱۹ هزار و ۹۰۱ رأی در رقابت‌ها پیروز شد.

نیشابور

شهرستان نیشابور نیز در این دوره از انتخابات رقابت را با حضور دو نماینده اصولگرا و اصلاح‌طلب دنبال کرد که از مجموع ۲۴۶ هزار و ۲۴۳ رأی مأخوذه حمید گرمابی یکی از کاندیدهای اصلاح‌طلب با ۷۵ هزار و ۳۹ رأی و هاجر چنارانی نماینده اصولگرا این شهرستان با ۷۵ هزار و ۲۰۲رأی کاندیداهای پیروز در انتخابات شدند.

خواف و رشتخوار

و اما در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار از مجموع ۴۱۴ هزار و ۴۳۷ رأی مأخوذه محمود نگهبان سلامی کاندیدای اصلاح‌طلب با ۴۴ هزار و ۳۷۹ رأی موفق شد تا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

تربت‌جام

در حوزه انتخابیه تربت‌جام نیز در این دوره از انتخابات از مجموع ۲۰۳ هزار و ۵۹ رأی مأخوذه جلیل رحیمی جهان‌آبادی کاندیدای اصلاح‌طلب با ۱۰۸ هزار و ۹۳۴ رأی پیروز انتخابات این دوره شد.

کاشمر

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه‌ کاشمر نیز از مجموع ۱۶۵ هزار و ۳۶۸ رأی مأخوذه بهروز بنیادی دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب با ۴۸ هزار و ۶۶۰ رأی به مجلس راه یافت.

قوچان و فاروج

حوزه انتخابیه قوچان نیز از مجموع ۱۲۱ هزار و ۱۲۶ رأی مأخوذه هادی شوشتری با ۴۱ هزار و ۲۱۷ رأی به‌عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در مجلس رأی اعتماد مردم را جلب کرد.

چناران و بینالود

محمد دهقانی نغندر نیز ازجمله کاندیداهای اصولگرایان در این دوره بود که در حوزه انتخابیه‌ چناران از مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۲ رأی مأخوذه با ۳۹ هزار و ۶۲ رأی به‌عنوان نماینده انتخاب شد.

درگز

مردم شهرستان درگز نیز در این دوره از رقابت‌ها به کاندیدای اصلاح‌طلب خودرأی بیشتری دادند و از مجموع ۴۲ هزار و ۵۷۵ رأی مأخوذه عبدالله حاتمیان با ۱۱ هزار و ۹۲۰ رأی پیروز انتخابات شد.

سبزوار

در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین و جغتای اما حسین مقصودی به‌عنوان نماینده اصولگرایان و رمضان علی سبحانی فر به‌عنوان نماینده اصلاح‌طلبان شانس برابری داشتند و از مجموع ۲۴۴ هزار و ۳۷۹ رأی حسین مقصودی با ۱۰۳ هزار و ۷۴۹ رأی و رمضان علی سبحانی فر با ۷۵ هزار و ۴۰۸ رأی به‌عنوان نماینده این حوزه انتخاب شدند.

تربت‌حیدریه

حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه و مه ولایت نیز در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد رقابت ابوالقاسم خسرو به‌عنوان نماینده اصولگرایان و سعید باستانی به‌عنوان نماینده اصلاح‌طلبان بود که با اخذ ۱۷۳ هزار و ۹۷ رأی و رقابت بین سعید باستانی با ۳۹ هزار و ۵۷۱ رأی و ابوالقاسم خسروی با ۳۱ هزار و ۳۱۷ رأی پیروزی در برنداشت و به دور دوم کشیده شد.