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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

مدیر پردیس ملت به مهر گفت:

جشنواره فیلم « ۱۰۰» روز اول را پرمخاطب شروع کرد

جشنواره فیلم « ۱۰۰» روز اول را پرمخاطب شروع کرد

جشنواره فیلم «۱۰۰» که امروز ۱۲ اسفندماه کار خود را در پردیس سینمایی آزادی آغاز کرد روز پررونقی را تجربه کرد.

رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی که میزبانی دهمین جشنواره بین المللی فیلم «۱۰۰» را به عهده دارد دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این رویداد مهم سینمایی همچون سال گذشته از لحظه آغاز با استقبال خوبی همراه بوده و طبیعتا سانس های اولیه به نسبت سانس‌های عصر تماشاگر کمتری دارد اما رفته رفته هرچه به سانس های پایانی نزدیک می شویم بر تعداد مخاطبان افزوده می شود.

وی افزود: ما در چهار سالن شهر قصه، شهر هفتم، شهر هنر و شهر فرنگ فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای را اکران می‌کنیمد و به طور موازی در بقیه سالن ها فیلم های سینمایی روز به نمایش درمی‌آیند و همین عاملی است که مخاطبان فیلم های بلند سینمایی با در جریان قرار گرفتن از این رویداد سینمایی به جمع مخاطبان فیلم «۱۰۰» می‌پیوندند.

کد مطلب 3571276
محیا رضایی کلانتری

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