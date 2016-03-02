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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

مومنی‌شریف با اشاره به جشنواره فیلم «۱۰۰»:

حوزه هنری اشاعه صحیح اخلاق را از وظایف اصلی خود می‌داند

حوزه هنری اشاعه صحیح اخلاق را از وظایف اصلی خود می‌داند

رییس حوزه هنری معتقد است اخلاق همیشه در محوریت فعالیت‌های حوزه هنری بوده است و این نهاد اشاعه صحیح اخلاق را از وظایف اصلی خود می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری با تاكید بر این كه اخلاق هدف نهایی و رسالت پیامبران به ویژه پیامبر عزیز اسلام (ص) بوده است، اظهار كرد: سینمای ایران نیز در جهان با اخلاق، صفا و صمیمیت شناخته می‌شود و از برخی عناصر سینمای غرب و هالیوود دوری جسته است.

وی ادامه داد: سینمای ایران به مسائل انسانی، ارتباطات بین انسان‌ها و به ویژه خانواده پرداخته و حداقل در دنیا با این عناصر سینمای ما را می‌شناسند.

مومنی ضمن ابراز خرسندی از این كه در دهمین جشنواره فیلم‌های «۱۰۰ ثانیه‌ای» هنرمندان جوان و كسانی كه آیندگان سینمای كشورمان خواهند بود دغدغه اخلاق دارند، عنوان كرد: پرورش و میدان دادن به این شخصیت‌ها حتما از وظایف اصلی حوزه هنری است. اخلاق همیشه در محوریت فعالیت‌های حوزه هنری بوده و به عنوان پیروان پیامبر(ص) اشاعه صحیح اخلاق را از وظایف اصلی خود می‌دانیم.

رییس حوزه هنری همچنین با اشاره به درگذشت فرج الله سلحشور، كارگردان سریال «یوسف پیامبر»، گفت: بعد از انقلاب اسلامی، استاد سلحشور از پیشگامان آشتی دادن سینما و هنر، با مردم متدین كشور بود. به طوری كه آثار ایشان در مساجد كشور به نمایش در آمد.

وی خاطرنشان كرد: حركت سینماگرانی همچون سلحشور از حوزه هنری آغاز شد و ایشان را هم می‌توان یكی از بنیانگذاران حوزه هنری دانست. هنرمندان جوانی كه تازه قدم در راه سینما گذاشته‌اند و به دنبال مخاطب بیشتر برای آثارشان هستند، می‌توانند از تجربه مثبت شخصیت‌هایی مانند مرحوم سلحشور استفاده كنند.

دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «۱۰۰ ثانیه‌ای» چهارشنبه و پنجشنبه در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود. همچنین اختتامیه این مراسم جمعه ۱۴ اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 3571104
محیا رضایی کلانتری

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