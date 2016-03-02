به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری با تاكید بر این كه اخلاق هدف نهایی و رسالت پیامبران به ویژه پیامبر عزیز اسلام (ص) بوده است، اظهار كرد: سینمای ایران نیز در جهان با اخلاق، صفا و صمیمیت شناخته میشود و از برخی عناصر سینمای غرب و هالیوود دوری جسته است.
وی ادامه داد: سینمای ایران به مسائل انسانی، ارتباطات بین انسانها و به ویژه خانواده پرداخته و حداقل در دنیا با این عناصر سینمای ما را میشناسند.
مومنی ضمن ابراز خرسندی از این كه در دهمین جشنواره فیلمهای «۱۰۰ ثانیهای» هنرمندان جوان و كسانی كه آیندگان سینمای كشورمان خواهند بود دغدغه اخلاق دارند، عنوان كرد: پرورش و میدان دادن به این شخصیتها حتما از وظایف اصلی حوزه هنری است. اخلاق همیشه در محوریت فعالیتهای حوزه هنری بوده و به عنوان پیروان پیامبر(ص) اشاعه صحیح اخلاق را از وظایف اصلی خود میدانیم.
رییس حوزه هنری همچنین با اشاره به درگذشت فرج الله سلحشور، كارگردان سریال «یوسف پیامبر»، گفت: بعد از انقلاب اسلامی، استاد سلحشور از پیشگامان آشتی دادن سینما و هنر، با مردم متدین كشور بود. به طوری كه آثار ایشان در مساجد كشور به نمایش در آمد.
وی خاطرنشان كرد: حركت سینماگرانی همچون سلحشور از حوزه هنری آغاز شد و ایشان را هم میتوان یكی از بنیانگذاران حوزه هنری دانست. هنرمندان جوانی كه تازه قدم در راه سینما گذاشتهاند و به دنبال مخاطب بیشتر برای آثارشان هستند، میتوانند از تجربه مثبت شخصیتهایی مانند مرحوم سلحشور استفاده كنند.
دهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای «۱۰۰ ثانیهای» چهارشنبه و پنجشنبه در پردیس سینمایی آزادی برگزار میشود. همچنین اختتامیه این مراسم جمعه ۱۴ اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشود.
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