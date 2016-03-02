وقوع زلزله ۷.۹ ریشتری در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای مهیب، روز چهارشنبه سواحل غربی جزیره «سوماترا» در اندونزی را لرزاند. سازمان دیده بان زمین شناسی آمریکا، قدرت این زلزله را ۷.۹ ریشتر تخمین زده است.

بر اساس این گزارش، کانون زلزله در فاصله ۸۰۸ کیلومتری جنوب غربی «پادانگ» و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

هنوز هیچ گزارشی از تعداد کشته و مجروحان این زلزله به دست نرسیده اما گفته می شود خسارت هایی در نزدیکی سطح زمین به بار آورده است.

گفتنی است، سازمان دیده بان زمین شناسی آمریکا ابتدا قدرت این زلزله را ۸.۲ و سپس ۸.۱ و ۷.۹ گزارش کرده است.