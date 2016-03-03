شمار مراجعین کمیته امداد افزایش یافته است/تلاش برای کنترل فقر

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: کمیته امداد خراسان شمالی تولید کننده فقر نیست بلکه در تلاش است تا فقر را در جامعه را کنترل کند.

وی گفت: این نهاد با اتخاد تصمیمات و روش‌های مناسب به سمتی گام برداشته است که از فرد تا زمانیکه تمام توان خود را از دست نداده حمایت کند.

اهرابی بهترین راهکار برای کنترل فقر در جامعه را پرداخت وام‌های خود اشتغالی توسط کمیته امداد عنوان کرد و افزود: در این راستا کمیته امداد خراسان شمالی به ۳۰ درصد افراد غیر مددجو و ۷۰ درصد مددجویان خود وام‌های خوداشتغالی به منظور توانمندسازی آنان پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی از جمله استان‌های کم درآمد کشور است، اظهار کرد: پایین بودن سطح درآمد، افزایش آسیب‌های اجتماعی، عدم توسعه یافتگی و ... از مهم‌ترین دلایل افزایش فقر در استان و به دنبال آن رشد مراجعات به کمیته امداد است.

اهرابی بر مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای کنترل فقر در استان تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی بانک‌های استان در زمینه توانمندسازی مددجویان همکاری‌های لازم و خوبی با کمیته امداد ندارند.

وی افزود: کمیته امداد خراسان شمالی طبق برنامه کاری در نظر دارد تا سالانه ۱۰ درصد مددجویان تحت خود را توانمند ساخته و از چرخه حمایتی خارج کند.

اهرابی اظهار کرد: امسال دو هزار و ۲۱۲ خانوار در قالب چهار هزار و ۴۴۰ نفر وارد چرخه حمایتی کمیته امداد خراسان شمالی شدند و سه هزار و ۶۴ نفر نیز در قالب شش هزار و ۶۷۲ نفر از گردونه حمایتی این نهاد خارج شدند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: امسال ۳۰۰ میلیارد ریال در بحث توانمندسازی مددجویان کمیته امداد استان پیش بینی شده که از این میزان ۶۰ درصد جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ۱۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات کمیته امداد خراسان شمالی بهره‌مند می‌شوند.