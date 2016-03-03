رفع موانع ناوگان تاکسیرانی درگروه بهره گیری ازظرفیت بخش خصوصی است

هادی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان تاکسیرانی به تنهایی قادر به نظارت و کنترل تاکسی‌های موجود در شهر بجنورد نیست به همین دلیل باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه ناوگان تاکسیرانی علاوه بر نظارت و کنترل دقیق برتاکسی ها نقش و تاثیر مهمی در رفع موانع موجود در این ناوگان دارد.

قربانی اظهار کرد: در راستای بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی هم اکنون ۵۰ دفتر تاکسی تلفنی در سطح شهر بجنورد دایر است.

وی استفاده از وسیله نقلیه عمومی به ویژه تاکسی را از جمله مسائل مهم رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت شهروندان نسبت به یکدیگر در برابر قوای حاکم و بالعکس است.

قربانی افزود: سازمان تاکسیرانی بجنورد معتقد است که بخش خصوصی بهتر و توانمندتر از بخش دولتی خدمات لازم را به مردم ارائه می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بجنورد همچنین ارتقاء کیفیت خودروهای مورد استفاده در ناوگان تاکسیرانی این شهر را جمله اهداف مهم دانست و گفت: هم اکنون ۱۱۸ تاکسی فرسوده در سطح شهر بجنورد وجود دارد که پیگیری‌های لازم برای نوسازی این تعداد خودرو انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۶۲۷ تاکسی عمومی و دو هزار و ۳۰۰ تاکسی تلفنی در سطح شهر بجنورد فعالیت دارند.