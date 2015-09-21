استفاده از مسافربرهای شخصی در بجنورد ۴۰ درصد کاهش یافته است

هادی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به فرهنگ سازی انجام شده وهشدارهایی که از طریق نصب بنر در سطح شهر صورت گرفته، طی چند ماه اخیر استفاده از مسافربرهای شخصی ۴۰ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی در سطح شهر، افزود: به خانواده ها تاکید می شود به خودروهای مسافربری شخصی سوار نشوند چرا که در صورت بروزهر اتفاق امنیتی و اخلاقی، امکان پیگیری از سوی این سازمان وجود ندارد.

قربانی اضافه کرد: باید مردم به این موضوع توجه کنند که یکی از دلایل قرار نگرفتن مسافربرهای شخصی در زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی، عدم صلاحیت قانونی این افراد از جمله داشتن مشکل اخلاقی و یا کیفری است.

قربانی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار تاکسی زیر نظر سازمان تاکسیرانی در شهر بجنورد فعالیت دارند که کد شناسایی آنها در هشت قسمت بدنه خودرو نصب شده است.

وی همچنین با تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل ها در زمینه دریافت کرایه از مسافران تاکسی های عمومی درون شهری، گفت: رانندگان آژانس موظفند کرایه تاکسی را بر اساس تاکسی متر از مسافران دریافت کنند.