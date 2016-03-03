به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در کنگره رئیسعلی دلواری که با حضور وزیر ارشاد برگزار شد، اظهار داشت: در زمان حمله انگلیسی‌ها به استان بوشهر مردم این استان با رهبری علمای گرانقدر و فرماندهی سرداران بزرگی مانند رئیسعلی دلواری توانست قدرت خود را به جهان استکبار ثابت کند.

وی افزود: برگزاری این چنین کنگره‌هایی، ایستادگی مردم استان بوشهر پس از چندین سال در برابر استکبار را نشان می دهند و دشمنان باید بدانند که در هر زمان قصد تعرض به این خارک را داشته باشند توسط مردمان این مرزبون سرکوب خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در آن زمان انگلیس از نظر تجهیزات جنگ دریایی سخت در صدر قرار داشت گفت: رئیسعلی و همرزمانش توانستند با بهره‌گیری از رهنمودهای علما و همت بزرگ در این جنگ نا برابر پیروز شوند.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: رئیسعلی دلواری پس از شهید شدن هیچ ثروتی برای خانواده خود به جای نگذاشت چرا که تمام دارایی خود را برای مقابله با استکبار هزینه کرده بود.

صفایی بوشهری دلیل ماندگاری نام رئیسعلی دلواری را جهاد برای رضای خدا عنوان کرد و گفت: در قرآن و احادیث آمده است که هر فردی برای رضای خدا و در راه خدا جهاد کند خداوند نام او را مانا و جاودان خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی به نام رئیس‌علی دلواری، همرزمانش و مردم ایثارگر استان بوشهر نبودند اکنون در بوشهر بوشهر وضعیتی مشابه بحرین شاهد بودیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ما شاهد آن هستیم که انگلیس پس از قیام مردم جنوب و شهادت رئیسعلی دلواری هیچ‌گاه جرأت نکرد در خلیج‌فارس به کشوری حمله کند و قیام مردم جنوب درس عبرتی شد و تحولی عظیم در نوع حرکت‌های تهاجمی جهان ایجاد کرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مقاومت مردم استان بوشهر در برابر استکبار قدمتی ۵۰۰ ساله دارد، اظهار کرد: انگلیسی‌ها بدانند اکنون در ایران هزاران رئیسعلی دلواری وجود دارد و در صورت فکر تجاوز در مقابل آنها خواهند ایستاد.