به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنی خو در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال توضیحاتی داد.

بازرسی کل کشور خواستار طی شدن مراحل قانونی اساسنامه فعلی است

رضا حسنی خو مدیر کل مرکز حراست درباره نبود مصوبه برای اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال گفت : اساسنامه فعلی مطابق نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوبه هیات دولت را ندارد و آنها در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان خواسته‌اند مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوبه هیات وزیران را داشته باشد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان درباره ادعای تایید آن در دولت توسط مسئولان ورزش و سرپرست وقت فدراسیون فوتبال در سال ۱۳۸۶ که در مقدمه اساسنامه فعلی هم ذکر شده است گفت: این اتفاق با استعلام سازمان بازرسی کل کشور از دولت نیفتاده است و آنها باید پاسخگو باشند.

مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این مورد با مسئولان فدراسیون فوتبال هم جلسه ای داشته و این موارد به آنها هم اعلام شده است

استعلام امنیتی نامزدهای فدراسیون فوتبال با حراست وزارت ورزش و جوانان است

حسنی خو درباره نحوه استعلام برای نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال گفت : این موضوع در دو بخش خواهد بود یکی صلاحیت های عمومی که با هیات سه نفره است و بخش دوم صلاحیت های امنیتی که این موضوع بر عهده حراست وزارت ورزش و جوانان است وی درباره زمان اعلام اسامی قطعی برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افزود: هر چه سریعتر مدارک و اسامی نامزدها به دست ما برسد تلاش میکنیم نتایج استعلام ها را تا پایان فروردین سال اینده اعلام کنیم

موفقیت ایران در امنیت برگزاری بازیهای بین المللی

مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیر کل حراست درباره تامین امنیت بازیهای بین المللی در ایران گفت : خوشبختانه در روزهای گذشته شاهد برگزاری چند بازی در سطح لیگ قهرمانان آسیا و حتی میزبانی بازیهایی که فیفا به ایران واگذار کرده بودبم هماهنطور که همه ملاحظه کردند مشکلی نداشتیم و در امنیت و صحت کامل پذیرایی میهمانان خارجی و تیم ها بودیم و انشاالله خواهیم بود