به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع مطلع اعلام کردند که دولت عربستان درخواستی را به بانک ها برای بررسی دریافت وام بین المللی هنگفت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار ارائه کرده است، امری که نشان دهنده کسری بودجه شدید رژیم سعودی است.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود تصریح کردند که دولت عربستان درخواست خود را برای دریافت وام به بانک ها ارسال کرده اما در این درخواست مبلغ وام مشخص نشده است. این در حالی است که منابع مطلع می گویند مبلغ وام درخواستی عربستان ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر است.

لازم به ذکر است که در پی کاهش ۷۰ درصدی قیمت نفت، بودجه عربستان با فشار مالی زیادی مواجه شده و کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار پیش بینی شده است. در همین حال تورم در عربستان در پی کاهش قیمت های نفت و افزایش هزینه ها، به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.

رژیم سعودی که برای خوش خدمتی به غرب و با هدف ضربه زدن به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای محور مقاومت موجب شد بهای نفت به طور بی سابقه ای کاهش یابد، اینک خود با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است.

در پی کاهش بهای نفت و افزایش هزینه‌ ها که جنگ افروزی ها در منطقه و بویژه در یمن نقش بسزایی در آن داشته است، رژیم سعودی در صدد است به‌ منظور جبران کسری بودجه بالغ بر ۸۷ میلیارد دلاری خود برای اولین بار در تاریخ این کشور از بازار بین المللی وام بگیرد.