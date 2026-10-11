به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت: پس از اعلام آتش‌بس در بخش انرژی توسط رئیس‌جمهور آمریکا، روسیه تأسیسات انرژی در کی‌یف و خارکیف را بمباران کرد.

زلنسکی همچنین مدعی شد که پوتین همیشه از کاهش تنش‌ها خودداری کرده و او امیدوار است که این بار موضع متفاوتی اتخاذ کند که منجر به صلح واقعی شود.

این موضع‌گیری زلنسکی در حالی است که روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی گزارش داد که واشنگتن تهدید کرده است فروش سلاح به اوکراین را تا زمانی که بمباران تأسیسات انرژی روسیه را متوقف نکند، متوقف خواهد کرد.

این روزنامه آمریکایی به نقل از مقام‌های رسمی افزود که واشنگتن از پایتخت‌های اروپایی می‌خواهد که به کی‌یف فشار بیاورند تا حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه مدعی شد که روسیه و اوکراین درباره حمله به تاسیسات انرژی با آتش بس موافقت کرده‌اند و این آتش بس فورا اجرا می شود.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرده و خواستار توقف آن‌ها شده بود.