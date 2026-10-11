به گزارش خبرنگار مهرف سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان بروجرد اظهار کرد: پست برق ۲۲۰ کیلوولت این منطقه به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مهمی در تأمین برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد خواهد داشت.

وی افزود: بهره‌برداری از این زیرساخت علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای انرژی واحدهای صنعتی، می‌تواند در افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این منطقه مؤثر باشد.

اجرای ۵ همت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌هایی به ارزش ۵ همت در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت: پروژه‌های قابل توجهی در حوزه فرآوری سنگ، سیلیس، فروسیلیس، منگنز و سایر بخش‌های صنعتی در این منطقه در حال اجراست.

تداوم اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی

شاهرخی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهمی در حوزه صنعت و عمران با همراهی فرماندار و گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، در حال اجراست.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های عمرانی و صنعتی در این شهرستان افزود: مجموعه این اقدامات موجب شده است بروجرد به کارگاهی عمرانی تبدیل شود.