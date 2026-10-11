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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی بروجرد سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی بروجرد سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

بروجرد- استاندار لرستان از پیش‌بینی بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی بروجرد در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی بروجرد اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی به‌عنوان بزرگ‌ترین روگذر غرب کشور، سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه افزود: این طرح که نمونه‌ای از آن تاکنون در استان اجرا نشده، از پروژه‌های قابل توجه عمرانی در غرب کشور به شمار می‌رود و مسیر کمربندی بروجرد را به‌صورت روگذر از میادین و خیابان‌های این محدوده عبور می‌دهد.

نقش پروژه در کاهش ترافیک شهری

استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در بهبود عبور و مرور شهری تصریح کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی می‌تواند در تسهیل تردد و کاهش ترافیک این محدوده نقش مؤثری داشته باشد.

شاهرخی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در بروجرد گفت: در این شهرستان شاهد اجرای پروژه‌هایی مؤثر و ارزشمند در حوزه مدیریت شهری هستیم که با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات به شهروندان دنبال می‌شوند.

همکاری شهرداری، شورای شهر و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا

وی سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها را حاصل همکاری مجموعه‌های اجرایی دانست و افزود: این طرح‌ها با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد و تلاش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال اجراست تا زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم این شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6974927

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