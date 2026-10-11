به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی بروجرد اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی به‌عنوان بزرگ‌ترین روگذر غرب کشور، سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه افزود: این طرح که نمونه‌ای از آن تاکنون در استان اجرا نشده، از پروژه‌های قابل توجه عمرانی در غرب کشور به شمار می‌رود و مسیر کمربندی بروجرد را به‌صورت روگذر از میادین و خیابان‌های این محدوده عبور می‌دهد.

نقش پروژه در کاهش ترافیک شهری

استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در بهبود عبور و مرور شهری تصریح کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی می‌تواند در تسهیل تردد و کاهش ترافیک این محدوده نقش مؤثری داشته باشد.

شاهرخی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در بروجرد گفت: در این شهرستان شاهد اجرای پروژه‌هایی مؤثر و ارزشمند در حوزه مدیریت شهری هستیم که با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات به شهروندان دنبال می‌شوند.

همکاری شهرداری، شورای شهر و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا

وی سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها را حاصل همکاری مجموعه‌های اجرایی دانست و افزود: این طرح‌ها با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد و تلاش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال اجراست تا زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم این شهرستان فراهم شود.