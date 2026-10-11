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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

بیش از ۱۲۰ اثر به پویش رسانه‌ای «راویان فتح» ارسال شد 

بیش از ۱۲۰ اثر به پویش رسانه‌ای «راویان فتح» ارسال شد 

لنگرود -مسئول بسیج رسانه ناحیه مقاومت بسیج لنگرود از ارسال بیش از ۱۲۰ اثر به پویش رسانه ای «راویان فتح» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیمه احمدپور شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به پویش رسانه‌ای راویان فتح به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، اظهار کرد: پویش رسانه ای راویان فتح در ۸ قالب؛دو بخش عمومی و ویژه طراحی شده بود که بخش عمومی آن با موضوع دفاع مقدس و بخش ویژه ی آن با موضوع «دفاع مقدس از دیروز تا امروز، تفاوت‌ها ،شباهت‌ ها و نوع دفاع» بوده است.

مسئول کانون بسیج رسانه ناحیه مقاومت بسیج لنگرود ضمن تشکر از فعالان رسانه ی استان گیلان که با توجه به مهلت کوتاه نشر و ارسال اثر استقبال بسیار خوبی از این پویش داشتند، افزود: قرار بود اعلام نتایج بیستم مهرماه صورت گیرد اما با توجه به کیفیت و کمیت بالای آثار ارسالی و نزدیک بودن رقابت‌ها و لزوم داوری درست، نتایج نیمه ی اول آبان ماه در بستر فضای مجازی و کانال‌ها و گروه‌های رسانه ای استان گیلان اعلام خواهد شد.

وی با اشاره ارسال ۱۲۶ اثر به دبیرخانه این پویش گفت: به سه اثر برتر این پویش و سه اثر قابل تقدیر هدایای ویژه‌ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

پوراحمد تصریح کرد: هدف از برگزاری این پویش تولید محتواهای رسانه‌ای نو در عرصه ی دفاع از آب و خاک و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و لزوم به روز رسانی قلم فعالان رسانه در عرصه ی خطیر جنگ شناختی و ترکیبی امروز است.

وی با تاکید به بروز رسانی قلم فعالان رسانه افزود: جنگ شناختی مقوله‌ای است که لزوم شفاف سازی آن به ویژه در نسل جوان بیش از هر چیز در برهه ی کنونی احساس می‌شود.

کد مطلب 6974773

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