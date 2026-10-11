به گزارش خبرنگار مهر، رحیمه احمدپور شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به پویش رسانه‌ای راویان فتح به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، اظهار کرد: پویش رسانه ای راویان فتح در ۸ قالب؛دو بخش عمومی و ویژه طراحی شده بود که بخش عمومی آن با موضوع دفاع مقدس و بخش ویژه ی آن با موضوع «دفاع مقدس از دیروز تا امروز، تفاوت‌ها ،شباهت‌ ها و نوع دفاع» بوده است.

مسئول کانون بسیج رسانه ناحیه مقاومت بسیج لنگرود ضمن تشکر از فعالان رسانه ی استان گیلان که با توجه به مهلت کوتاه نشر و ارسال اثر استقبال بسیار خوبی از این پویش داشتند، افزود: قرار بود اعلام نتایج بیستم مهرماه صورت گیرد اما با توجه به کیفیت و کمیت بالای آثار ارسالی و نزدیک بودن رقابت‌ها و لزوم داوری درست، نتایج نیمه ی اول آبان ماه در بستر فضای مجازی و کانال‌ها و گروه‌های رسانه ای استان گیلان اعلام خواهد شد.

وی با اشاره ارسال ۱۲۶ اثر به دبیرخانه این پویش گفت: به سه اثر برتر این پویش و سه اثر قابل تقدیر هدایای ویژه‌ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

پوراحمد تصریح کرد: هدف از برگزاری این پویش تولید محتواهای رسانه‌ای نو در عرصه ی دفاع از آب و خاک و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و لزوم به روز رسانی قلم فعالان رسانه در عرصه ی خطیر جنگ شناختی و ترکیبی امروز است.

وی با تاکید به بروز رسانی قلم فعالان رسانه افزود: جنگ شناختی مقوله‌ای است که لزوم شفاف سازی آن به ویژه در نسل جوان بیش از هر چیز در برهه ی کنونی احساس می‌شود.