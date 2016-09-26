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۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۸

سایه کسری بودجه بر سر آل سعود/ حقوق و مزایا از سوی پادشاه کم شد

سایه کسری بودجه بر سر آل سعود/ حقوق و مزایا از سوی پادشاه کم شد

پادشاه عربستان سعودی حقوق و مزایا اعضای مجلس مشورتی عربستان و وزیران را کم کرد تا کسری بودجه آثار خود را به وضوح نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی حقوق و مزایای اعضای مجلس مشورتی عربستان و وزیران را کم کرد تا کسری بودجه این کشور

نمایان تر شود.

بر اساس این گزارش سلمان بن عبدالعزیز دستمزد وزرا  را به میزان ۲۰ درصد و اعضای مجلس مشورتی را به میزان ۱۵ درصد کاهش می دهد.

این فرمان پادشاه سعودی از ابتدای ماه محرم سال جدید قمری مصادف با ۱۱ مهر اجرا خواهد شد.

ملک سلمان همچنین دستور داده که میزان کمک های سالیانه به اعضای مجلس مشورتی از جمله تسهیلات در زمینه مسکن و امکانات رفاهی دیگر به میزان ۱۵ درصد کاهش یابد.

گفتنی است رژیم سعودی از مدت ها پیش با بحران اقتصادی مواجه شده است و روز به روز نیز عمق این بحران نمایان تر می شود. جنگهای بی حاصل و دخالت های نابجا در امور داخلی دیگران هزینه های زیادی را بر عربستان تحمیل کرده است.

کد مطلب 3779916

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