ثبت بیش از ۱۰۰ یادداشت دیپلماتیک درباره نقش همسایگان در تجاوزات نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه، شامگاه یکشنبه در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی حملات نظامی علیه ایران اظهار کرد: با وجود حملات رژیم صهیونیستی و متحدان آن، انسجام ملی و توان دفاعی کشور موجب شد ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند و این موضوع، مسئولیت دستگاه دیپلماسی و دولت را برای حفظ دستاوردها و پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: تجاوز نظامی علیه یک کشور، علاوه بر نقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، می‌تواند واجد مسئولیت‌های کیفری بین‌المللی باشد؛ ازاین‌رو دستگاه‌های اجرایی، دیپلماسی و بخش‌های حقوقی کشور موظف‌اند این اقدامات را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، مراجع قضایی و محاکم خارجی پیگیری کنند.

مستندسازی جنایات جنگی و خسارات وارده

معاون حقوقی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت مستندسازی برای پیگیری حقوقی جنایات گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، مجموعه‌ای از مستندات اولیه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین شد که بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ مکاتبه از سوی رؤسای دستگاه‌ها، وزیران و مدیران سازمان‌ها را در بر می‌گیرد. در این مکاتبات، خسارات ناشی از حملات نظامی گزارش و موضوع به مسئولان و مجامع بین‌المللی اطلاع‌رسانی شده است.

غریب‌آبادی ادامه داد: این مستندات به‌صورت جامع گردآوری و در قالب اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت شده‌اند. همچنین گزارش‌های تخصصی درباره خسارات جنگ و ابعاد حقوقی و بین‌المللی حملات، از جمله حمله به مدرسه، ورزشگاه، شهادت رهبر شهید انقلاب، حمله به مخازن نفتی و پیامدهای گسترده زیست‌محیطی و حمله به زیرساخت‌ها تهیه شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های دیپلماتیک برای محکومیت این حملات تصریح کرد: صدور بیانیه‌های اعتراضی و محکومیت از سوی کشورهای مختلف نیز با پیگیری‌های دیپلماتیک دنبال شده و این اقدامات بخشی از مسئولیت‌های دولت و دستگاه دیپلماسی برای برجسته‌سازی ابعاد جنایات در عرصه بین‌المللی است.

ثبت بیش از ۱۰۰ یادداشت درباره نقش کشورهای همسایه

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به مستندسازی مسیر حملات و نقش احتمالی قلمرو کشورهای همسایه بیان کرد: بیش از ۱۰۰ یادداشت دیپلماتیک در این زمینه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه و به‌عنوان اسناد سازمان ملل ثبت شده است.

وی توضیح داد: در این مستندات، اطلاعات مربوط به مسیر عبور هواپیماها و موشک‌ها، قلمرو مورد استفاده، زمان و روز وقوع حملات و اهداف مورد اصابت گردآوری شده است تا زمینه لازم برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی در آینده فراهم شود.

غریب‌آبادی همچنین با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی کشور گفت: پرونده‌های متعددی در داخل کشور تشکیل شده و در استان هرمزگان نیز دادگستری کل استان پرونده مستندی درباره حمله به مدرسه شجره طیبه میناب آماده کرده است.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، پرونده‌های مرتبط با این حوادث در یک دادگاه در تهران متمرکز شده‌اند تا رسیدگی به آن‌ها با تمرکز و انسجام بیشتری انجام شود.

تنگه هرمز بخشی از امنیت ملی ایران است

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بخشی از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و کشور حق دارد برای جلوگیری از تعرض به امنیت خود، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

وی افزود: تنگه هرمز علاوه بر اهمیت امنیتی، یکی از ظرفیت‌های دفاعی ایران نیز به شمار می‌رود؛ به‌ویژه آنکه کشور در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته و برای دفاع از خود از ظرفیت‌های مختلف استفاده می‌کند.

غریب‌آبادی با اشاره به اقدامات کنترلی ایران در تنگه هرمز تصریح کرد: کشورهایی که درباره این اقدامات پرسش یا انتقاد دارند، باید توجه کنند که چه عواملی موجب شد ایران چنین تدابیری را اتخاذ کند.

وی تأکید کرد: اقدامات کنترلی ایران در تنگه هرمز تا زمانی ادامه خواهد داشت که آمریکا، به‌عنوان طرف اصلی متجاوز از نگاه جمهوری اسلامی ایران، به این جمع‌بندی برسد که راهکار مسائل موجود نظامی نیست؛ چراکه تجربه جنگ نشان داده است که این مسیر به نتیجه موردنظر آنان نرسیده است.

عبور کشتی‌های جنگی از تنگه هرمز ممنوع است

کاظم غریب‌آبادی با تأکید بر ممنوعیت عبور کشتی‌های جنگی از تنگه هرمز اظهار کرد: ناوهای بیگانه باید از آب‌های ایران فاصله بگیرند.

وی تفاهم اخیر ایران و عمان درباره مسیرهای ورود و خروج تنگه هرمز را اقدامی مهم در حوزه‌های حقوقی و فنی دانست و افزود: ایران به دنبال ثبت این تفاهم در سازمان بین‌المللی دریانوردی است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: این تفاهم به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز نیست و ایران تا زمان اجرای تعهدات آمریکا، هیچ تعهدی برای بازگشایی این آبراه ندارد.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی علیه ایران گفت: دشمنی آمریکا و مقامات این کشور با ایران، صرفاً محدود به جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران افزود: مقامات آمریکایی به‌خوبی می‌دانند که ایران با تمدنی چند هزار ساله، همواره وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت.

غریب‌آبادی در ادامه با انتقاد از اظهارات مقامات آمریکایی تأکید کرد: توصیه ما به مقامات آمریکایی که قدمت کشورشان کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال است، این است که به اندازه سن کشورشان سخن بگویند.