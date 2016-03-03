به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سرلشکر سید حسن فیروزآباردی در جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور که صبح امروز برگزار شد، گفت: حقیقت این است که چند میلیون ایرانی در جبهه‌ها به نور خدا پیوستند و از این نور سیراب و سرشار از معنویت شدند در واقع تحول و انقلابی که در وجود جوان‌های ما به وجود آمد در اثر همین نور بود.

وی افزود: این که می گویند جبهه‌های نور یا راهیان نور فقط یک اسم نیست بلکه حقیقتی جاری است و این که رزمندگان در دوران دفاع مقدس رمز عملیات‌ها را به نام امامان نام گذاری می‌کردند فقط یک نام نبود بلکه شعله‌ای بود که ذکر می‌شد، همه سرشار از نور می‌شدند لذا ایستادن، نشاط داشتن، فکر کردن، حرکت کردن، زیر انبوهی از گلوله‌ها آن هم در فضایی محدود نشان از نورانیت فرمانده‌هان و رزمندگان داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه جبهه‌ها محل نظر به وجه‌الله و تلألو نور خدا بود، اظهار داشت: این‌هایی که به راهیان نور می‌روند بعضی از آنها وقتی برمی‌گردند با تحولی که در وجودشان ایجاد می‌شود به جمع مدافعین حرم اضافه می‌شوند و حتی در این مسیر به شهادت نائل می‌آیند.

وی بیان داشت این که همه ملت ایران راهیان نوری شوند عجیب نیست و یا اینکه در مناطق راهیان نور می‌بینید از اسپانیا، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و یا حتی آمریکا افرادی حضور می‌یابند موضوع عجیبی نیست زیرا نور الهی کشش و جاذبه دارد.

سرلشکر فیروزآبادی در ادامه افزود: ما رسالتمان در راهیان نور این است که زمینه های پیوستن مردم به راهیان نور را فراهم سازیم. البته ما برای حضور افراد در راهیان نور انگیزه ایجاد نمی‌کنیم بلکه این انگیزه از سوی خدا ایجاد می‌شود چرا که مقلب القلوب خداوند است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچکس بی‌نیاز از این سفرهای نورانی نیست عنوان کرد: طی سالهای گذشته شاهد بودیم چندین بار مقام معظم رهبری در جمع زائران راهیان نور حضور یافتند و حضور ایشان با عشق و علاقه بوده پس هیچ کس بی‌نیاز از این سفرهای نورانی نیست لذا هرکسی که می‌تواند باید شرایطی فراهم سازد تا از این سفر معنوی بهرمند شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاثیر سفرهای راهیان نور گفت: اثر سفر راهیان نور بیش از خواندن یکصد کتاب درباره دفاع مقدس است و حتی می‌توان گفت این تاثیر بیش از دیدن یکصد فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس است که در سینماها می‌بینید. البته همه فعالیت‌های هنری برای بیان اهمیت دوران دفاع مقدس لازم و موثر است ولی این ها مکمل راهیان نور هستند در واقع کسی که نمایشنامه، مقاله و شعر با موضوع دفاع مقدس می نویسد و به واسطه آن مردم را به هیجان می‌آورد بلیط راهیان نور را گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه راهیان نور یاد آور نهضت امام(ره) و آوردن امضای رزمندگان و شهدای دفاع مقدس در زیر نامه عمل به راهیان نور است تصریح کرد: اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم بوجود آمدن آمریکا در نتیجه تلاش‌هایی بود که جستجوگران طلا در آن سرزمین انجام می دادند؛ کسانی‌ که برای به دست آوردن طلای بیشتر همدیگر را می‌کشتند و اموال یکدیگر را می‌دزدیدند. درواقع پایه گذران نظام سرمایه داری در وال استریت ریشه در جستجوگران طلا دارد.

سرلشکر فیروزآبادی درباره یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بیان داشت: ترامپ که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا است جلوه‌ای از نظام سرمایه داری است و در واقع این فرد می‌خواهد رئیس جمهور نظام سرمایه داری جهان شود.

وی در ادامه یاد آور شد: اما جلوه‌های ما با امام(ره)، رزمندگان، بسیجی‌ها، برگشتن شهدا، تفسیر قرآن، آشنایی با اهل بیت و حیات طیبه عجین شده و با این جلوه‌ها به سمت تشکیل دولت اسلامی، جامعه اسلامی و حرکت به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.

وی یادآور شد: بنابراین جویندگان نور به سمت ایجاد تمدن نورانی می‌روند و جویندگان طلا به سوی گسترش تمدن سرمایه‌داری گام برمی‌دارند پس غارت، کشتار و دستیابی به قدرت به هر وسیله‌ای از شاخصه‌های تمدن جویندگان طلا است. اما تمدنی که در جامعه اسلامی شکل گیرد برپایه نور، هدایت، رفاقت و برابری خواهد بود و با نگاه به وجه الله تمدن خود را می‌سازد.

سرلشکر فیروزآبادی با تاکید برا ینکه راهیان نور مسیر ساختن تمدن اسلامی است عنوان کرد: آجر بنای رفیع تمدن اسلامی را باید با خشت‌های نور الهی ساخت و آن را برای تمدن اصیل اسلامی به منظور زمینه سازی جهت ظهور حضرت حجت آماده کرد.

در پایان این مراسم از سوی رییس ستاد نیروهای مسلح لوح تقدیری به هریک از اعضای شورای سیاستگذاری راهیان نور اعطا شد و رادیو راهیان نور نیز با حضور سرلشکر فیروزآبادی کار خود را آغاز کرد