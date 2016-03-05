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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۲

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

زنجان دومین استان در بحث تولید چوب کشور است

زنجان دومین استان در بحث تولید چوب کشور است

زنجان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در استان وجود دارد، گفت: زنجان دومین استان در بحث تولید زراعت چوب در کشور است

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره ای به توزیع بیش از هفت میلیون اصل نهال طی ۱۰ سال اخیر استان اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۷ هزارو ۸۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در استان زنجان وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه در این میان زنجان دومین استان تولیدکننده زراعت چوب در کشور است و در همین راستا کاشت صنوبر برای کاهش فشار به درخت‌های شمال بوده که زنجان این طرح را اجرا می‌کند، افزود: سال گذشته یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال در مجموعه نهالستان کوشکن تولیدشده است.

اسکندری تأکید کرد: جنگل کاری در یک هزار و ۵۰۰  هکتار اراضی زنجان شروع شده و امسال ۵۰ هکتار نیز در زنجان، طارم و ایجرود جنگل‌کاری در دست اجرا است.

وی از کاشت ۲۰ گونه نهال در نهالستان کوشکن زنجان خبر داد و افزود: سال گذشته نیز یک هزار متر گلخانه در این نهالستان ایجاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، صنوبر کاری و توسعه زراعت چوب در اراضی زراعی توسط خود بهره‌برداران را از از برنامه های این استان در راستای تولید چوب ذکر کرد و افزود: بهره‌برداران با در اختیار داشتن زمین می‌توانند با دریافت نهال رایگان از این اداره کل اقدام به صنوبر کاری کنند چراکه این طرح باعث می‌شود جنگل‌ها تخریب نشوند.

اسکندری با تاکید بر اینکه زراعت چوب در استان زنجان ازنظر اقتصادی بسیار به‌صرفه است، ابراز کرد: شهرستان ابهر، خرمدره و ماه‌نشان بیشترین سطح زراعت چوب در استان را دارد.

کد مطلب 3572432

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