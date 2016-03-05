پلیس ترکیه به دفاتر روزنامه «زمان» یورش برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تنها ساعاتی پس از اعلام رسمی حکم دادگاه ترکیه مبنی بر تغییر مدیریت روزنامه «تودی زمان» و تبدیل آن به یک رسانه دولتی، پلیس ترکیه به دفاتر این روزنامه که از رساترین صداهای مخالف دولت آنکارا محسوب می شود، یورش برده و اعضای آن را دستگیر کرد.

در اواخر شب گذشته (جمعه)، پلیس ترکیه به دفتر روزنامه زمان در شهر استانبول حمله کرده و با توسل به گاز اشک آور جمعیتی را که در اعتراض به حکم دادگاه در مقابل این دفتر تجمع کرده بودند، پراکنده کرد.

تودی زمان که به «فتح الله گولن» از مخالفان اردوغان نزدیک است از رسانه های وابسته به نهضت «حیزمت» به شمار می رود. این نهضت به اتهام تلاش برای براندازی اردوغان از سوی دولت آنکارا یک جریان تروریستی محسوب می شود.

گولن در ابتدا متحد نزدیک اردوغان بود که به سبب اختلافات با وی، اردوغان سعی کرده تمامی شبکه های اجتماعی و مدارس مرتبط با وی را ببندد.

تا به این جای امر، بسیاری از وابستگان جریان حیزمت دستگیر شده اند.

گزارش می شود که پلیس علاوه بر گاز اشک آور از جریان فشار قوی آب برای پراکنده کرده صدها معترضی که در مقابل دفتر روزنامه زمان گرد آمدند، استفاده کرد.

پیشتر تودی زمان اعلام کرده بود که ترکیه به واسطه نقض آزادی بیان در حال ورود به یکی از تیره و تار ترین ادوار تارخی خود است.

تغییر مدیریت روزنامه زمان یک سال پس از آن اتفاق افتاد که دو روزنامه و دو شبکه تلویزیونی ترکیه به اتهام مشابه همکاری با نهضت حیزمت به اجبار تغییر مدیریت داده و به رسانه های دولتی تبدیل شدند.