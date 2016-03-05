برگزیدگان «جشن تصویر سال» سیزدهم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی و اهدای جوایز سیزدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد و عکس گروهی امسال را هم فرهاد توکلی فارسانی گرفت.

این برنامه با اجرای نادر داوودی با همراهی رضا رخشانی همراه بود و سیف‌الله صمدیان پیش از ارایه گزارشی از روند برگزاری سیزدهمین جشن تصویر سال و جشنوراه فیلم تصویر گفت: به هر نحوی که بود، ظاهرا نحسی سیزده رفع شده است و ما زیبایی ماه شب چهارده را پیش رو داریم.

وی از حضور تیپ های متفاوت هنرمندان حاضر یاد کرد و از بخش‌های ویژه و بزرگداشت‌هایی که برای بزرگان تصویر ایران در دو سال گذشته در تصویر سال برگزار شد، سخن گفت و به تقدیرهایی اشاره کرد که برای رویدادهای شاخص هنرهای تجسمی و شهدای عکاس در جشن تصویر سال اتفاق افتاد.

صمدیان از دوری از سیاست زدگی تصویر سال با کمترین تنش هم گفت و با بیان اینکه این جشن بیش از همه به نفع جوانانی بود که ١٣ سال است آثارشان را برای تصویر سال ارسال می‌کنند، توضیح داد: هنرمندان شاخص و همه فن حریف هم کنار ما بودند و اتفاقا هیچکس هم به ما نه نگفت. شاید این موضوع به خاطر فضای امن فرهنگی است که در تصویر سال وجود دارد. امیدوارم سال‌های بعد با خیال راحت تَر کار کنیم. امسال همزمان با برنامه ریزی و کارهای اجرایی برگزاری تصویر سیزدهم نقل مکانی به مکان جدید داشتیم. اما ظاهرا کار‌ها خوب پیش رفته است. هرچند که من دو هفته است که خانه نرفته‌ام!

وی از زنده یاد محمد بهتویی، مالک مکان ۲۴ ساله دفتر تصویر سال در خیابان گلریز هم یاد کرد و گفت: اگر محمد بهتویی و امنیتی که به لحاظ اقتصادی ایجاد کرد، نبود، این جمع هم نبود.

صمدیان، نخستین تقدیر این مراسم را با اهدای لوح قدر‌شناسی تصویر سال به نمایندگی از سوی خاندان بهتویی به مهندس مصطفی انجام داد.

نادر داوودی هم گفت: من و سیف الله صمدیان سال هاست کنار یکدیگر هستیم و کارمان را در یک دفتر کار شروع کردیم. ٢۴ سال از عمر این پروژه می‌گذرد و ١٣ سال است که در قالب تصویر سال برگزار می‌شود. شاید آن‌ها که جوان هستند ندانند چه عمری برای این موضوع صرف شده است. بار‌ها از سیف الله صمدیان پرسیده‌اند که چرا این کار را می‌کند؟ چون این نوع کار‌ها توجیه اقتصادی ندارد. امیدوارم کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند تصویر سال را ببینند.

مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان نیز بیان کرد: میزبانی «جشن تصویر سال» از توفیقات خانه هنرمندان است. ما سعی کردیم همه امکانات موجود را در اختیار آقای صمدیان و تیمش قرار دهیم. امیدواریم که این امکانات در سال‌های آینده بیشتر شود.

برنامه با پخش مالتی مدیای عکس‌هایی از فیلم محمد (ص) و تقدیر از محمد فوقانی عکاس این فیلم ادامه پیدا کرد.

با معرفی داوران بخش گرافیک زیر ۲۵ سال که شامل بهرام کلهر نیا، مصطفی اسداللهی و مسعود سپهر بودند، برندگان بخش گرافیک معرفی شدند.

لوح تقدیر و جایزه نقدی سه میلیون ریالی به تقدیر شدگان و دیپلم افتخار و جایزه نقدی هفت میلیون ریالی به دو نفر در هر بخش و تندیس جوانان زیر ۲۵ سال و لوح افتخار همراه با جایزه نقدی ده میلیون ریالی به نفرات اول همه بخش‌ها اعطا شد.

محمد آراسته نسب و حسین اسکندری تقدیری‌های بخش «گرافیک»، حسام بیک محمدی و هانیه حیدری برندگان دیپلم افتخار و عاطفه آشوری برنده تندیس جشن سیزدهم تصویر سال بودند.

با پخش مالتی مدیای کاریکاتور‌ها و کارتون‌های منتشر شده در سال ۱۳۹۴ و معرفی داوران بخش «کاریکاتور» شامل کامبیز درمبخش، احمد عربانی و بزرگمهر حسین‌پوردر بخش کاریکاتور جوانان زیر۲۵ سال، محمد باباکوهی، مجید داوودی، آرش فرخی و مجتبی حیدرپناه تقدیر شدند.

شاهین کلانتری و سحر فتاح برنده دیپلم افتخار و مجتبی حیدرپناه برنده تندیس و لوح افتخار جایزه جوانان زیر ۲۵ سال بخش کاریکاتور بودند.

با حضور محمد صیاد و محسن شاندیز، عکاسان باسابقه خبری ایران با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه تصویر سال از مهدی قاسمی، امید وهاب‌زاده و علی محمدی به خاطر مجموعه عکس‌های ۵+۱ که به صورت مالتی مدیا در جشن تصویر سال ارائه شده بود، تقدیر شد.

کاوه کاظمی، فرزانه خادمیان و صمد قربان‌زاده داوران بخش عکس این دوره از جشن تصویر سال بودند.

در بخش عکس‌های «مستند اجتماعی» با دعوت از صمد قربان‌زاده و مسعود زنده روح کرمانی، رییس انجمن عکاسان ایران، از محمد مهدی کاربخش تقدیر شد و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهران میرزایی و محمد نظری رسید و سینا شیری تندیس این بخش را گرفت.

سعید دستوری و محسن راستانی جوایز بخش عکس‌های «نگاهی دیگر» را اهدا کردند. سامان عبدیانی تقدیر شد و دیپلم افتخار به بهراد حسین‌پور رسید و تندیس این بخش به میلاد مختاری تعلق گرفت.

عکس‌های «هنر و هنرمندان» را ساعد نیکذات و عبدالله صمدیان و صمد قربان‌زاده به برترین‌های این بخش تقدیم کردند. سینا عدلی تقدیر شد و دیپلم افتخار به حسین اسماعیلی و سینا شیری رسید. تندیس جایزه جوانان زیر ۲۵ سال نیز به رژین دلفان اختصاص یافت.

پس از نمایش مالتی مدیایی با عنوان «ورزش ایران در سال ۱۳۹۴» از نگاه احمد معینی‌جم، علی قلمسیاه از او با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه قدردانی کرد و عکاسان ورزشی را به انجام ورزش توصیه کرد.

در بخش «عکس‌های ورزشی»، دیپلم افتخار به پیام ثانی وعلی شریف‌زاده اعطا شد و خشایار جوانمردی تندیس «جشن تصویر سال» را برد.

اما در بخش «عکس‌های خبری» یلدا معیری و منا هوبه فکرجایزهٔ نفرات بر‌تر را اعطا کردند. مهدی بلوریان و یاسمن دهمیانی تقدیری بودند و دیپلم افتخار به آرمین کرمی و عرفان کوچاری رسید و محمدباقر شاهین تندیس را از آن خود کرد.

برای اهدای بخش جوایز «بخش ویژه موبایلی» با دعوت از افشین شاهرودی و روشن نوروزی جوایز این بخش تقدیم شد.

به برندگان این بخش دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی اهدا شد. فواد اشتری، خشایار جوانمردی، دانیال خدایی، مسعود قرایی و علی کشاورز پنج منتخب داوران بودند.

برای بخش «گربه‌های ایرانی»، سیف الله صمدیان و علیرضا غفاری روی سن آمدند و به برندگان این بخش هم دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی اهدا شد. شهروز الستی، خشایار جوانمردی، آرش چمن آرا، علی کشاورز و قدیر وقاری شورجه برنده‌های این بخش بودند.

اما در این بخش علاوه بر جوایز مربوط به رای هیئت داوران، دبیر «جشن تصویر سال»، جایزه ویژه‌ای را به سه نفر در بخش گربه‌های ایرانی به پاس توجه و مراقبت انسانی از حیوانات خانگی، با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه گربه‌های ایرانی تقدیر کرد.

پریوش نظریه، بابک چمن آرا و ماهور احمدی تندیس گربه‌های ایرانی را که از طراحی متفاوتی برخوردار بود را همراه با لوح تقدیر به خانه بردند.

پس از آن مالتی مدیای حمیرا طیبی پوراز کویرهای ایران و گروه‌های آفرود پخش شد و سیف الله صمدیان از زنده یاد حمیده رضوی یاد کرد که چندی پیش در کویر در جریان یکی از آفرود‌ها جان خود را از دست داد.

وی از پروژه‌های عکاسی و ویدئو آرت خلاقانه این هنرمند فقید در چند سال آخر حیاتش با تحسین یاد کرد.

اما فرزاد هاشمی، لوح سپاس و تندیس ویژه تصویر سال را به حمیرا طیبی‌پور اهدا کرد و در «بخش ایران ما» نیز با حضور جمشید بایرامی و حسن غفاری بر‌ترین‌ها؛ تهمینه رازقی، ولی محسنی سیس، حسین علیزاده، محبوبه فرج اللهی، امین فایضی، محمد نسایی، آیلا سادات هاشمی، داوود ایزدپناه، آذین حقیقی و سینا شیری معرفی شدند.

در ادامه، نوبت به معرفی برندگان بخش فیلم رسید.

رخشان بنی‌اعتماد، علیرضا زرین دست و سعید روستایی داوری این بخش را برعهده داشتند. علیرضا زرین‌دست و سعید روستایی از حاضران در مراسم بودند.

در بخش فیلم‌های زیر ۱۵ دقیقه، فیلم‌های «امحا» به کارگردانی کوثر حیدری و شفق ابوسبا، «بازتاب» به کارگردانی جعفر صیادی، «بیگانه» به کارگردانی فردین انصاری تقدیر شدند و دیپلم افتخار به دو فیلم «تاریک روشن» به کارگردانی بهنام عابدی و برای دو فیلم «قرمز» و «پنج شنبه و نیم»، به کارگردانی سیدمهدی حسینی و سیدحمید حسینی رسید و تندیس جایزه جوانان زیر ۲۵ سال به «خوشبختی بدون پول»، به کارگردانی مهیار حمیدیان تعلق گرفت.

در بخش فیلم‌های بالای ۱۵ دقیقه فیلم‌های «چاق کچل سیبیلو» به کارگردانی محسن نجفی مهری، «بَردی»، به کارگردانی محسن کولیوندی، «وقتی صنم گریست» به کارگردانی مجید شیدا و فریبرز آهنین، «طیب» به کارگردانی مهدی مطهر و احمد کشاورز، «کشتارگاه» به کارگردانی بهزاد آزادی تقدیر شدند و دیپلم افتخار به فیلم‌های «سبز کله غازی» به کارگردانی آرمان خوانساریان و «چشم جنگ» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و مهدی برجیان اعطا شد و تندیس این بخش را فیلم «سکوت کن» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری گرفت.

جایزه «بهترین تصویر»، آخرین جایزه مراسم عصر جمعه ۱۴ اسفندماه بود که با تقدیر از علی طالبی برای فیلم «قرمز» تندیس بهترین تصویربه طور مشترک به آرام طهماسبی و ابوالفضل آبشت برای فیلم «امحا» اهدا شد.

نمایشگاه تصویر سال تا ۱۸ اسفند در گالری های خانه هنرمندان برپاست و جشنواره فیلم تصویر هم تا ۲۰ اسفند ادامه دارد.