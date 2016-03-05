به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا، محمدرضا پوینده، با اشاره به جلسه ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری کویر مرنجاب، توضیح داد: کارگروه گردشگری کویر مرنجاب توسط اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و با حضور دستگاه‌ها و مسئولان و مقامت ذی ربط برای ساماندهی این منطقه تشکیل شد. هدف از تشکیل این کارگروه هم ایجاد تاسیسات گردشگری در کویر است که بحث هایی چون راهسازی، اورژانس، ایجاد امنیت را شامل می شود. آن چیزی که در این بحث مربوط به حوزه صندوق احیاء می‌شود یکی موضوع حراست از حریم کاروانسرای شاه عباسی و در نهایت واگذاری و بهره برداری اصولی از آن است.

وی ادامه داد: در جلسه کارگروه مذکور بحث کلی ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های گردشگری در کویر مرنجاب مطرح شد تا با ایجاد هماهنگی‌های بین بخشی میان دستگاه ها، از بروز برخی اتفاقات جلوگیری شود و در مقابل هم امکان ارائه بهترین خدمات گردشگری با رعایت هنجارهای جامعه مهمان و میزبان فراهم شود تا این منطقه بتواند میزبان قابل قبولی برای گردشگران باشد.

این مقام مسئول گفت: کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری کشور در حوزه طبیعت گردی است. مسیر شصت کیلومتری از آران و بیدگل در کویر مرنجاب نهایتا به کاروانسرای تاریخی شاه عباسی منتهی می‌شود. این کاروانسرا که چند ماه پیش در مزایده برای احیاء و بهره‌برداری به شرکت تعاونی دهیاران واگذار شده است نیاز به حدود صد میلیون تومان هزینه مرمت دارد.

پوینده درباره زمان بندی مراحل مرمت و بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی نیز توضیح داد: تا کنون طرح مرمتی این مجموعه آماده شده است و تا قبل از پایان سال برای اجرا به شرکت بهره بردار ابلاغ خواهد شد. شرکت تعاونی دهیاران هم تعهد کرده که کار مرمت بنا را تا نیمه اول سال اینده، یعنی تا شهریور ۹۵ به اتمام برساند.

وی افزود: با توجه به کویری بودن اقلیم این منطقه و شرایط دمای هوا در آنجا، منطقه مرنجاب در فصل‌های پاییز و زمستان و نهایتا تا اردیبهشت‌ماه پذیرای گردشگران است و با این ترتیب کاروانسرای شاه عباسی مرنجاب می تواند در فصل گردشگری سال آینده، پذیرای گردشگران و مهمانان این منطقه باشد.

مدیرعامل صندوق احیاء درباره ظرفیت های در نظر گرفته شده در کارونسرای شاه عباسی هم توضیح داد: این کاروانسرا هم ظرفیت اقامتی دارد و هم امکانات پذیرایی برای آن مهیا خواهد شد. در مجموع قرار است ۱۴ حجره این کاروانسرا تبدیل به اتاق برای اقامت گردشگران شود و در بخش پذیرایی هم غذاهای محلی و بومی در اختیار مراجعه کنندگان قرار خواهند گرفت.

در جلسه یاد شده به جز مدیران کل و مقامات استان صفهان، مهندس کشاورزیان، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهندس رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و دادستان و فرماندهان انتظامی شهرستان آران و بیدگل نیز حضور داشتند.