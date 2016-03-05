قیمت آجیل و خشکبار در آستانه نوروز/ پسته ۹۰ هزار تومانی در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، آجیل و خشکبار هر ساله یکی از اقلام مورد تقاضای مردم در آستانه نوروز است. بر این اساس، نرخهای متفاوتی بر حسب کیفیت برای انواع آجیل و خشکبار در بازار عرضه میشود.
در این میان فروشندگان میگویند که امسال مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، استقبال کمتری از خرید خشکبار کردهاند و البته تلاش دارند با ترفندهایی، هزینههای آجیل را در سبد هزینهای نوروز خود کنترل کنند.
یکی از فروشندگان خشکبار در بازار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: امسال خریدهای مردم به سمتی رفته است که خرید تخمه با استقبال بیشتری نسبت به سایر انواع خشکبار مواجه شده تا مردم بتوانند میزان بیشتری از این کالا در آجیل خود اضافه کرده و به نوعی صرفه بیشتری را در خرید آجیل تجربه کنند. برخیها هم، بادام زمینی را جایگزین بادام هندی کردهاند.
وی میافزاید: قیمت آجیل از ابتدای اسفندماه به طور متوسط ۱۰ درصد نسبت به ماههای قبل افزایش یافته و اما مردم هم حساب شدهتر خرید میکنند. بر این اساس حتی قیمت برخی انواع پسته اعلا در بازار به ۹۰ هزار تومان هم رسیده است در حالی که تا قبل از اسفند، این پسته تا ۸۰ هزار تومان هم در بازار فروخته میشد و شاید مرغوبترین نوع پستهای باشد که در بازار وجود دارد.
قیمت انواع آجیل و خشکبار در آستانه نوروز
براساس اعلام اتحادیه خشکبار، هر کیلوگرم پسته اکبری ۴۵ تا ۷۸ هزار تومان، پسته فندقی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان، پسته احمد آقایی ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان، بادام ۵۷ تا ۷۵ هزار تومان و بادام زمینی ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان است، همچنین هر کیلوگرم تخمه ژاپنی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و تخمه کدو گوشتی ۲۲ تا ۲۸ هزار تومان از سوی اتحادیه خشکبار، قیمتگذاری شده است.
براساس اعلام اتحادیه، قیمت هرکیلوگرم نخود چی ۸ تا ۱۴ هزا تومان، کشمش ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان، انجیر ۲۵ تا ۷۸ هزار تومان و آجیل مخلوط نیز ۱۵ تا ۶۵ هزار تومان است.
|
نوع خشکبار
|
قیمت در بازار
|
پسته خام فوق اعلا
|
۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان
|
پسته کله قوچی درجه یک
|
۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان
|
پسته اکبری
|
۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان
|
آجیل شور تبریزی
|
۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان
|
آجیل چهارمغز
|
۶۴ هزار تومان
|
آجیل شیرین
|
۵۸ هزار تومان
|
تخمه کدو
|
۲۸ هزار تومان
|
فندق
|
۶۸ هزار تومان
|
بادام خام
|
۶۴ هزار تومان
|
بادام شور
|
۶۴ هزار تومان
|
تخمه ژاپنی
|
۳۴ هزار تومان
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