«صلاح الدین ربانی» راهی اندونزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در راس هیئتی برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی راهی «جاکارتا» پایتخت اندونزی شد.

ربانی بعد از ظهر امروز با هدف شرکت در پنجمین اجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع «فلسطین و قدس» به این کشور رفته است.

در ادامه این خبر آمده است وزیر خارجه افغانستان قرار است سخنرانی اول خود را به روز یکشنبه (۱۶ اسفند) در نشست فوق العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی انجام دهد.

ربانی همچنین روز دوشنبه سخنرانی دوم خود را به نمایندگی از افغانستان در نشست فوق العاده سران این سازمان با موضوع فلسطین و قدس ارایه می کند.