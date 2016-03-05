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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی؛

«صلاح الدین ربانی» راهی اندونزی شد

«صلاح الدین ربانی» راهی اندونزی شد

«صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی راهی «جاکارتا» شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در راس هیئتی برای شرکت در  نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی راهی «جاکارتا» پایتخت اندونزی شد.

ربانی بعد از ظهر امروز با هدف شرکت در پنجمین اجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع «فلسطین و قدس» به این کشور رفته است.

در ادامه این خبر آمده است وزیر خارجه افغانستان قرار است سخنرانی اول خود را به روز یکشنبه (۱۶ اسفند) در نشست فوق العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی انجام دهد.

ربانی همچنین روز دوشنبه سخنرانی دوم خود را به نمایندگی از افغانستان در نشست فوق العاده سران این سازمان با موضوع فلسطین و قدس ارایه می کند.

کد مطلب 3572900
علی کاووسی نژاد

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