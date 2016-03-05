فیلیپین یک فروند کشتی کره شمالی را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلیپین امروز شنبه از توقیف یک فروند کشتی باری کره شمالی را که مشمول تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل می شود، توقیف کرد.

علاوه بر این، دولت مانیل اعلام کرد که همه ۲۱ خدمه این کشتی باری را از فیلیپین اخراج کرده و برای تصمیم گیری قطعی منتظر اعلام نظر تیم بازرسی سازمان ملل متحد می ماند.

کشتی «جین تنگ» به وزن ۶۸۳۰ تُن، یکی از اولین کشتی های مشمول تحریمی است که از چهارشنبه گذشته همزمان با اعمال دور جدید تحریم های سازمان ملل از حق ورود به بنادر خارجی محروم شده است.

مطابق با قطعنامه سازمان ملل ۳۱ کشتی کره شمالی مشمول حکم بازرسی و در صورت لزوم مصادره هستند.

این کشتی که حامل دانه های روغن پالم است، در تاریخ ۲۷ فوریه وارد بندر «سوبیک» در شمال شرق مانیل – پایتخت فیلیپین – شد.

خبر توقیف کشتی باری کره شمالی در حالی اعلام می شود که از دیروز جمعه اتحادیه اروپا نیز به پیروی از قطعنامه سازمان ملل، تحریم های خود علیه دولت پیونگ یانگ را تشدید کرد.