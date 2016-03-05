به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این بازیگر کهنه‌کار گفته است یک مشکل سیستمی نژادپرستانه در آمریکا وجود دارد که بر اسکار نیز تاثیر می‌گذارد.

این بازیگر محبوب که دو جایزه اسکار در کارنامه‌اش دارد در مراسم یکشنبه شب هفته پیش یعنی مراسم اهدای جوایز اسکار، شرکت نکرد و حتی آن را از تلویزیون هم ندید.

با این حال او همان حوالی بود و برای دیدن اسپایک لی رفته بود. هافمن گفت: برای دیدن یک بازی بسکتبال رفته بودم تا دوستم اسپایک لی را هم آنجا ببینم.

اسپایک لی هم که جزو اولین افرادی بود که اسکار را تحریم کرده بود گفته بود با تاکسیدوی سیاه (لباس رسمی اسکار) به مدیسون اسکوایر می‌رود تا به تماشای بازی بسکتبال بنشیند. تریسی مورگان هم که اسکار را تحریم کرده بود برای تماشای همین بازی رفته بود.

امسال اسکار برای دومین سال متوالی نام هیچ بازیگر سیاه پوستی را در میان نامزدهای بخش بازیگری معرفی نکرد و همین موجب ایجاد موجی در مخالفت با آکادمی شد.

هافمن گفت: همیشه همین گونه بوده است. این اصلا تازگی ندارد. منم مثل کریس راک می‌گویم چرا امسال؟

این در حالی است که کریس راک مجری اسکار در سخنرانی افتتاحیه مراسم گفته بود: این هشتاد و هشتمین دوره جایزه اسکار است و به این معنی است که با وجود کم رنگ بودن نامزدهای سیاهپوست حداقل در ۷۱ مراسم دیگر، باید چنین واکنشی ایجاد می‌شد.

هافمن گفت: این نژادپرستی همیشه وجود داشته و به نوعی بازتاب اتفاق‌هایی است که در این مملکت می‌افتد.

او در عین حال به افتتاحیه «متروگراف» اشاره کرد که نخستین سالن سینمای شخصی است که در بیش از یک دهه اخیر در منهتن شروع به کار کرده است. وی گفت: آنها دوره مرا دوره طلایی سینما می‌نامند، اما من فکر می‌کنم دوره طلایی سینما هنوز هم وجود دارد، اما توسط مستقل‌ها در جریان است و فکر می کنم همین است که سینما را جلو می‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که تنوع بیشتر نژادی چگونه می‌تواند در هالیوود به وجود بیاید گفت: ما وقتی تغییر می‌کنیم که مردم بخواهند تغییر کنیم.