به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب مرکزی، مراسم معرفی کتاب سلسبیل اثر معصومه جوادی نسب روز دوشنبه ۱۷ اسفند در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود.

اين كتاب كه تاريخ شفاهی تهران و محله‌های آن است، با مقدمه رضا کیانیان و نصرالله حدادی توسط نشر ميراث اهل قلم منتشر شده است.

سید عبدالله انوار محقق و تهران‌شناس، نصر الله حدادی مورخ تهران و احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در اين مراسم حضور خواهند داشت و درباره این كتاب سخنرانی خواهند داشت.

این برنامه روز دوشنبه ۱۷ اسفند‌ از ساعت ۱۸ در شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.