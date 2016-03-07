چشم مصنوعی کشف شده در شهر سوخته بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور سید سجادی رییس هیأت کاوش های باستان شناسی شهر سوخته در چهاردهمین گردهمایی باستان شناسی ایران که روز هفدهم اسفند ماه برگزار شد، گفت: از زمان کشف چشم مصنوعی متعلق به زنی ۲۸-۳۲ساله در سال ۱۳۸۵در شهر سوخته همواره در تلاش برای بازسازی چهره این زن و ساخت نمونه ای شبیه به چشم مصنوعی اش بودیم تا سرانجام بعد از ۵سال کوشش موفق شدیم با کمک یک گروه هنرمندو تلفیق هنر و علم کار بازسازی این اسکلت را انجام دهیم .

وی با بیان گوشه‌ای از ویژگی‌های گوری که چشم مصنوعی در آن کشف شده است تصریح کرد :این گور متعلق به یک زن میانسال بوده که با توجه به ظروف ساده‌ای که در آن کشف شده می‌توان حدس زد این زن فرد ثروتمندی نبوده است.

او با بیان اینکه چشم مصنوعی کشف شده از موم و نوعی چربی حیوانی ساخته شده خاطرنشان ساخت که یک قاب چرمی متعلق به چشم مصنوعی نیز در گور این زن کشف شده است .

نگار نادری پور مجسمه ساز در ادامه با اشاره به نحوه ساخت این مجسمه گفت: ساخت این نوع نمونه و باز سازی چهره ها سالهااست در دنیا رواج دارد اما در ایران برای نخستین بار است که صورت می گیرد .

او با بیان اینکه از سه نوع شیوه دو بعدی دستی، سه بعدی دستی و سه بعدی یارانه ای برای بازسازی چهره در جهان استفاده می شود تصریح کرد :برای ساخت این نمونه از روش سه بعدی دستی بهره گرفتیم که در دنیا بیشتر طرفدار دارد .

وی افزود: اسکن های زیادی از اسکلت کشف شده در دست بود که کمک زیادی به گروه کرد و توانستیم با استفاده از تری دی جمجمه یک پرینت سه بعدی از آن تهیه کنیم .

نادری پور تصریح کرد :تعیین ضخامت میزان بافت نرم بر روی اسکلت مرحله مهمی بود که طبق سن، جنس، نژاد، نوع تغذیه و... صورت گرفت و بر اساس آن جدولی تهیه شد که مشخصات یک زن سی ساله با اندام معمولی را نشان می داد .

او گفت :تمامی این شاخص ها توسط بافت نرمی روی جمجمه پیاده شد و سایر ریزه کاری ها از جمله رنگ پوست، مو، شکل بینی و ... که توسط انسان شناس گروه تعیین شده بود بر روی جمجمه پیاده شد .

وی با اشاره به دقت و ظرافتی که در ساخت چشم مصنوعی توسط گروه رعایت شد تصریح کرد :برای دستیابی به جنس و ساختار چشم اسکن های زیادی انجام شد تا توانستیم نمونه بسیار شبیه آن را از جنسی شبیه خودش بسازیم .

نادری پور گفت: رنگ و جنس پارچه لباس مجسمه از روی نمونه های شناسایی شده در شهر سوخته تهیه و نحوه آرایش مو ی سر مجسمه نیز بر اساس پیکرک کشف شده در شهر سوخته انتخاب شد .

او با اشاره به نوع زیور آلاتی که برای این مجسمه در نظر گرفته شده است تصریح کرد : گردنبندی که مجسمه به گردن دارد نمونه شبیه سازی شده خودش است و گره ای که به موهایش زده نیز طبق نمونه های یافته شده در شهر سوخته طراحی شده است .

درادامه این نشست سید سجادی به بیان گوشه ای از عملیات کاوش در شهر سوخته و کشفیات آن پرداخت و گفت : پژوهش های باستان شناسی در سال ۹۳بر ۶محور کاوش در بخش مسکونی، کاوش در گورستان، مطالعات انسان شناسی، یافته های انگل شناسی، مرمت آثار و طراحی سامانه اطلاعای استوار بود.

وی افزود: طی این فصل در میان ده گونه ساختار قبری شناخته شده تنها ۴نوع ساده، دو قسمتی، سردابه ای و کاسه سفالی مخصوص نوزادان پیدا شد و بیشترین گورها از گونه های دو قسمتی به تعداد ۵۴عدد بود .

وی تعداد قبور یافت شده را مجموعا ۷۷ و اسکلت های پیدا شده را ۸۴عدد اعلام کرد و افزود :از این گورها جمعا ۵۱۹شی به دست آمد که از خصوصیات قبور این فصل نبود بقایای قربانی در قبور و تعداد بسیار اندک مهر ها بوده است .

او با اشاره به کاوش ها در بخش مسکونی شهر سوخته گفت :کاوش های اصلی گروه باستان شناسی در منطقه مسکونی در کارگاه شماره ۲۶در شمال منطقه مسکونی مرکزی انجام گرفت و کاوش در منطقه یاد شده با هدف دست یابی به ساختارهای معماری و دست یابی به بنایی از دوره چهار استقرار شهر سوخته شروع شد .

چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران که توسط پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود از روز گذشته کار خود را شروع کرده و تا هجدم اسفندماه ادامه دارد.