قرار نیست کسی به نفع من کنار برود/روحانی فریب لبخند دشمن را نخورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در آخرین اجلاسیه دوره چهارم مجلس خبرگان که صبح امروز در ساختمان مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد با تسلیت درگذشت آیت الله واعظ طبسی اظهار کرد: ایشان یکی از شخصیت های برجسته نظام بودند و تا روزهای آخر عمر هم خدمات ایشان برای همه ما روشن است و رحلت این مرد خدوم ضایعه ای برای نظام بود.

وی در ادامه با اشاره به آیه ای از قرآن کریم تاکید کرد: ولایت ایجاب می کند که ما حتی در درون دل هم از دستور ولایت نگرانی و ناراحتی نداشته باشیم بلکه باید بدانیم اگر زیانی از سوی این دستور برای ما پیش می آید کمتر از زیانی است که ما بخواهیم نظرات خود را اجرا کنیم.

آیت الله یزدی گفت: ما باید بعد از صدور حکم حاکم و ولی آن را فصل الخطاب بدانیم و نباید نسبت به آن نظری خلاف داشته باشیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: وقتی به تاریخ اسلام نگاه می کنیم می بینیم مسئله امامت و ولایت در تاریخ اسلام به خلافت، سلطنت، موروثی شدن و دوران عجیب بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس تبدیل شد. تاریخ پر از جنایت های این دوره های حاکمیتی است، زیرا با تغییر هویت حاکمیت امامت را به این شکل از حکومت ها تبدیل کردند تا جایی که فتوا دادند که نماز جمعه را در روز چهارشنبه اقامه کنید.

وی افزود: شیعیان امیرالمومنین (ع) در برابر این تغییرات مقاومت کردند و وقتی در سال هایی نقل حدیث ممنوع شده بود و کسی جرات نمی کرد حدیث نقل کند امام علی (ع) کتابت و نقل حدیث را به یاران خود توصیه کردند.

آیت الله یزدی ادامه داد: ائمه اطهار (ع) در برابر این حرکات مقاومت کردند و زمانی که فرصت به دست آوردند ماهیت امامت را تبیین ساختند. این مسئله تا غیبت کبرا ادامه یافت و پس از غیبت کبرا به نواب خاص امام زمان (عج) واگذار شد و پس از آن در اختیار نواب عام یعنی فقها که منصوب امام زمان (عج) هستند واگذار شد تا اداره حکومت اسلامی برعهده آنها باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: فقها در زمان قبض ید اعمال ولایت می کردند اما پس از این دوران و در دوره بسط ید که یک فقیه حاکم شد سایر فقها باید از او اطاعت کنند. یعنی در این دوره مرجعیت فتوایی با مسئولیت فقیه حاکم از یکدیگر مستثنی شده است.

وی با اشاره به نظریه ولایت فقیه که امام خمینی (ره) مطرح کردند گفت: ولایت ائمه پس از قرن ها به امام (ره) رسید و امروز نظام جمهوری اسلامی در جهان تحت عنوان نظام ولایت فقیه مشهور است و سیستمی که امام (ره) پایه گذاری کردند همان سیستم نظام پیامبر و امامت است.

آیت الله یزدی با بیان ‌اینکه یکی از حساس ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری مراقبت از تغییر هویت مسئله ولایت فقیه است گفت: تاریخ نشان داده که عده ای ولایت پیامبر (ص) را تغییر دادند امروز باید اعضای خبرگان در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر نظارت بر استمرار شرایط فقیه از حقیقت سیستم حاکمیت فقیه مراقبت کنند تا هویت آن تغییر نکند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: به همه دوستانی که در دوره پنجم مجلس خبرگان رای آوردند تبریک می گویم. انشاءالله این عزیزان بتوانند وظایف خود را از جمله وظیفه مراقبت از هویت حاکمیت فقیه براساس مبانی ائمه اطهار (ع) به خوبی انجام دهند.

وی افزود: خوشبختانه من رای نیاوردم و در دوره آینده در خدمت شما نیستم و از این مسئله بسیار خوشحالم.

آیت الله یزدی ادامه داد: این مطالبی که در روزهای اخیر در مورد انصراف برخی آقایان به نفع من در سایت ها گفته شده دروغ است. از ناحیه جامعه مدرسین و از ناحیه من در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است تا کسی بخواهد به نفع من در دوره پنجم کنار برود تا بنده وارد مجلس خبرگان شوم. این مطالب تحلیل شخصی سایت ها و بی تقوایی صاحبان رسانه هاست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بعد از اعلام رسمی نتایج آرای خبرگان از سوی وزارت کشور من هم مانند سایرین قانون تمکین و از آن اطاعت کردم گفت: اعلام رسمی وزارت کشور قانون بوده و اطاعت از قانون وظیفه ماست. من تسلیم قانون هستم و قانون را بیشتر از همه محترم می دانم و به هیچ وجه حاضر نیستم از قانون تخطی کنم.

وی تصریح کرد: قانون گفته من از این به بعد در مجلس خبرگان نیستم و بنده هم خدا را شکر می کنم که باری از دوشم برداشته شده است و انشاءالله بتوانم در وظایف دیگر ایفای نقش کنم.

آیت الله یزدی اظهار داشت: اگر کسی معتقد به حاکمیت و نظام است باید همواره به قانون تمکین کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: من به یکی از اعضای محترم شورای نگهبان که برای دوره پنجم مجلس خبرگان رای آورد و معمم هم نیست یعنی آقای محسن اسماعیلی که بنده بسیار به ایشان علاقه دارم چرا که مرد شریفی است و از شاگردان مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی محسوب می شود تبریک گفتم و تاکید کردم که حضور شما در مجلس خبرگان رهبری ضرورت دارد.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این انتخابات کاملا آرام برگزار شد و یک قطره خون هم از دماغ کسی نیامد و افرادی به مجلس راه یافتند. البته در گوشه و کنار عده ای شکایت هایی را مطرح کرده اند که در شورای نگهبان قابل بررسی است.

آیت الله یزدی با بیان اینکه مردم ما به خوبی به وظایفشان عمل کردند و یک مشارکت ۶۲ درصدی را به وجود آوردند گفت: ما مردم بسیار شریف و عزیزی داریم که به پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری پای صندوق های رای حاضر شدند و از این به بعد نمایندگان مجلس باید واقعا به مردم خدمت کنند و به فکر حل مشکلات آنها باشند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مردم باید به مسائل اشتغال، فرهنگ و اقتصاد رسیدگی کنند. نماینده هر حوزه انتخابیه نماینده کل کشور است و نباید فقط به فکر منافع حوزه انتخابیه خود باشد.

وی خطاب به نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی گفت: من به شما توصیه می کنم دنبال سود شخصی نباشید. فشار روحی که ما در شورای نگهبان از مشاهده مطالب پرونده برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شدند، تحمل کردیم به مراتب سنگین تر از فشار کار فیزیکی بود.

آیت الله یزدی بیان کرد: نمایندگان باید به مردم خدمت کنند نه اینکه از جایگاه خود برای استفاده های شخصی بهره ببرند و به ساخت و پاخت با وزرا بپردازند. نباید در برخی موارد دولت محترم را تحت فشار بگذارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: نمایندگان باید برای خدا به مردمی که این قدر با زحمت آمدند و رای دادند خدمت کنند و بدانند که این خدمات برای دنیا و آخرت آنها ماندنی خواهد بود.

وی در ادامه در توصیه ای به دولتمردان خاطرنشان کرد: دولت یازدهم دولت اعتدال و ارتباط با کشورهاست اما این دولت نباید به لبخند دشمن خوشحال شود. ارتباط با همه باید باشد ولی ارتباط با دشمن شناخته شده مفهوم درستی ندارد.

آیت الله یزدی ادامه داد: ارتباط با دوستان و احترام متقابل به آنها و سیاست های متعارف بین المللی خوب است اما ارتباط با دشمن شناخته شده درست نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امثال رئیس جمهور محترم باید متوجه باشند که نباید عوام فریبی های دشمن آنها را فریب دهد بخصوص دشمنی که شناخته شده و معرفی شده است و تاکنون چندین بار وعده داده اما عمل نکرده است. در راس این دشمنان شیطان بزرگ و آمریکا قرار دارد.

وی در پایان توصیه ای به متمکنین و ثروتمندان جامعه کرد و گفت: من از کسانی که توانایی مالی زیادی در کشور دارند می خواهم در این ایام در حد توان خود به فقرا رسیدگی کنند و این گونه فرض کنند که چند فرزند بیشتر دارند و به قول معروف شادی را تقسیم کرده و همه کارها را برعهده بهزیستی و کمیته امداد نگذارند.