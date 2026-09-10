مدارس علمیه خواهران؛ سنگر تربیت بانوان اثرگذار و صیانت از خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، سیده نفیسه حسینی واعظ عصر پنجشنبه در نشست الگوی تمدنی پاکدامنی و مقاومت سیاسی، اجتماعی در مدرسه علمیه الزهراء(س) گرگان اظهار کرد: دشمن بهخوبی دریافته است که خانواده یکی از مهمترین کانونهای قدرت جامعه به شمار میرود و در این میان، زن بهعنوان ستون عاطفی خانواده، جایگاهی تعیینکننده دارد.
وی افزود: بخشی از هجمههای فرهنگی متوجه خانواده و هویت زن است و صیانت از این جایگاه نیازمند توجه جدی به مؤلفههایی همچون عفاف و پاکدامنی است.
حسینی واعظ با بیان اینکه پاکدامنی را نباید صرفاً یک رفتار فردی دانست، گفت: عفاف میتواند در حفظ هویت زن، استحکام خانواده و مصونیت جامعه در برابر آسیبهای فرهنگی نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به تنوع فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: در استانی که اقوام و فرهنگهای مختلف در کنار یکدیگر زندگی میکنند، ارزشهایی مانند عفت و حفظ حرمت خانواده میتواند به یک نقطه مشترک میان این تنوع فرهنگی تبدیل شود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران گلستان ادامه داد: پاکدامنی یک ارزش ریشهدار است که میتواند در فرهنگها و شیوههای مختلف زندگی، جلوههای متفاوتی داشته باشد و نباید آن را صرفاً به یک الگوی ظاهری محدود کرد.
وی مقاومت فرهنگی را فراتر از ایستادگی در عرصههای سیاسی دانست و اظهار کرد: مقاومت در عرصه فرهنگی به معنای ایستادگی آگاهانه در برابر جریانهایی است که با عادیسازی هنجارشکنی و تضعیف ارزشهای اخلاقی و خانوادگی، بنیانهای جامعه را هدف قرار میدهند.
حسینی واعظ با تأکید بر نقش مدارس علمیه خواهران در این زمینه گفت: رسالت این مدارس تنها به آموزش مباحث دینی محدود نمیشود، بلکه باید زمینه تربیت بانوانی فراهم شود که در کنار برخورداری از عفاف و هویت دینی، در عرصههای اجتماعی نیز حضور فعال و اثرگذار داشته باشند.
وی افزود: جامعه به بانوانی نیاز دارد که هم از توانمندی و اقتدار برخوردار باشند و هم نسبت به خانواده و ارزشهای اخلاقی احساس مسئولیت کنند؛ بانوانی که بتوانند میان حضور اجتماعی و صیانت از حریم خانواده توازن ایجاد کنند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران گلستان همچنین وحدت عملی را یکی از ظرفیتهای مهم جامعه برشمرد و گفت: تنوع فرهنگی نباید موجب فاصله و جدایی شود، بلکه میتوان این تفاوتها را به فرصتی برای همگرایی و تقویت اتحاد تبدیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: اتحاد میان گروههای مختلف جامعه، با وجود تفاوتهای فرهنگی، میتواند به یکی از جلوههای مهم مقاومت در برابر فشارها و هجمههای بیرونی تبدیل شود.
نظر شما