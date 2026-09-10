به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی شامگاه پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، این استان را دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه طبیعت، منابع انسانی، فرهنگ، حماسه و شاهنامه دانست و اظهار کرد: خوشحالم که بار دیگر فرصت حضور در این استان فراهم شد و بتوانیم دیداری با اهالی فرهنگ و هنر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی صرفاً شنیدن مطالبات و انتقادات نیست، افزود: باید درباره مسیری که در حوزه فرهنگ و هنر طی می‌کنیم گفت‌وگو شود تا مشخص شود اولویت‌های انتخاب‌شده دقیق هستند یا نیاز به اصلاح و شتاب‌بخشی دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و اصحاب فرهنگ و هنر نیز باید بدانند وزارت فرهنگ چه مسیری را دنبال می‌کند و این مسیر تا چه اندازه درست است.

۳۶۵ پروژه فرهنگی نیمه‌تمام در کشور

صالحی یکی از مهم‌ترین رویکردهای وزارت فرهنگ را توسعه زیرساخت‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از اتفاقاتی که می‌تواند در حوزه فرهنگ و هنر رخ دهد، به زیرساخت‌ها وابسته است.

وی افزود: زیرساخت برای هنرمند حیاتی است، زیرا بدون آن امکان بروز و ظهور خلاقیت وجود ندارد و برای مردم نیز اهمیت دارد، چراکه زیرساخت‌ها زنجیره اتصال میان مردم و هنرمندان هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود ۳۶۵ پروژه فرهنگی نیمه‌تمام در کشور بیان کرد: علاوه بر این پروژه‌ها، نیازهای زیرساختی فراوان دیگری نیز وجود دارد که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

صالحی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بودجه عمرانی ابلاغی وزارت فرهنگ ۵۶۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تلاش کردیم تخصیص آن نیز به صورت کامل انجام شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ پروژه فرهنگی و هنری به پایان رسید که شامل یک تالار مرکزی، ۲۷ مجتمع فرهنگی و هنری، هشت تماشاخانه، دو خانه فرهنگ و یک نگارخانه بود و مجموعاً حدود ۸۶ هزار مترمربع به فضای فرهنگی کشور اضافه شد.

افزایش چهار همتی بودجه عمرانی فرهنگ

صالحی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ وزارت فرهنگ اظهار کرد: تلاش کردیم بودجه عمرانی وزارتخانه در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان برسد و برای تخصیص آن نیز پیگیری‌های جدی انجام دادیم.

وی افزود: امسال نیز ۸۶ پروژه دیگر افتتاح خواهد شد که شامل تالارهای مرکزی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری، تماشاخانه، خانه فرهنگ، نگارخانه، سالن نمایش، کتابخانه، موزه و هنرستان است و حدود ۱۲۰ هزار مترمربع دیگر به فضای فرهنگی کشور اضافه خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در مجموع طی دو سال حدود ۲۰۰ هزار مترمربع به سرانه فضای فرهنگی کشور اضافه شده است.

۱۵۰ پلاتو برای حمایت از تئاتر

صالحی با اشاره به اهمیت فضاهای تمرینی و اجرایی برای هنرمندان تئاتر گفت: در کنار پروژه‌های بزرگ، احداث ۱۵۰ پلاتو را در یک برنامه چهار ساله دنبال می‌کنیم که تاکنون حدود ۳۰ مورد آن افتتاح شده است.

وی افزود: پلاتو برای هنرهای نمایشی یک مسیر میانبر است؛ زیرا ممکن است احداث سالن‌های بزرگ زمان‌بر باشد، اما استعدادهای هنری نباید معطل بمانند و باید امکان تمرین، اجرا و دیده‌شدن داشته باشند.

اقتصاد فرهنگ باید از وابستگی فاصله بگیرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین رویکرد وزارتخانه را اقتصاد فرهنگ و هنر دانست و گفت: در این حوزه دو نگاه افراطی وجود دارد؛ یکی اینکه دولت هیچ حمایتی نداشته باشد و فرهنگ و هنر کاملاً به اقتصاد بازار سپرده شود و دیگری اینکه فرهنگ و هنر کاملاً وابسته به حمایت‌های دولتی باشد.

صالحی تأکید کرد: هر دو رویکرد نادرست است و باید مسیر میانه‌ای را دنبال کنیم که اقتصاد فرهنگ و هنر بتواند روی پای خود بایستد، از حمایت دولت استفاده کند اما وابسته به دولت نباشد.

وی با اشاره به ساماندهی اقتصاد هنرهای تجسمی اظهار کرد: صدور شناسنامه اصالت و مالکیت آثار هنری، اصالت‌سنجی و کارشناسی رسمی در وزارت فرهنگ شکل گرفته و تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ اثر در این فرآیند قرار گرفته‌اند.

صالحی افزود: این آثار پس از کارشناسی و قیمت‌گذاری می‌توانند در نظام بانکی به عنوان دارایی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و در همکاری با بانک صادرات، امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۷۰ درصد قیمت اثر فراهم شده است.

حمایت از صندوق‌های مالی فرهنگ و هنر

وی از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری فرهنگ و هنر با همکاری معاونت علمی خبر داد و گفت: این صندوق با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از تشکیل صندوق نیکوکاری و همیاری فرهنگ و هنر خبر داد و افزود: هدف این است که سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر شکل بگیرد و صنایع خلاق به عنوان یک ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

صالحی گفت: صادرات صنایع فرهنگی و خلاق نیز در دستور کار قرار گرفته و در حوزه نشر، بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی، رویدادهای سرمایه‌گذاری به صورت مستمر برگزار می‌شود.

صنایع خلاق؛ فرصت اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه صنایع خلاق تصریح کرد: این استان می‌تواند از صنایع خلاق و فرهنگی به عنوان یک فرصت اقتصادی استفاده کند.

صالحی افزود: صنایع خلاق در جهان طی دو دهه گذشته رشد مستمری داشته‌اند و از ویژگی‌های مهم آنها ایجاد اشتغال با سرمایه و نیروی انسانی محدودتر و امکان دستیابی سریع‌تر به نتیجه است.

وی تأکید کرد: با توجه به استعدادهای موجود، اقلیم و ویژگی‌های فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد، این استان می‌تواند یکی از استان‌های موفق در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق باشد.

عدالت فرهنگی با برش استانی دنبال می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سومین رویکرد وزارتخانه را عدالت فرهنگی عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های وزارت فرهنگ دارای برش استانی باشد تا منابع و برنامه‌ها فقط در تهران و مراکز استان‌ها متمرکز نشود.

صالحی افزود: حداقل ۳۰ درصد فعالیت‌های وزارت فرهنگ باید به سمت استان‌ها برود و تلاش می‌کنیم این سهم در آینده افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: عدالت همیشه به معنای یکسان‌نگری نیست و در برخی مناطق که عقب‌افتادگی بیشتری وجود دارد، باید از «تبعیض مثبت» استفاده کرد تا بخشی از این عقب‌ماندگی در فاصله‌ای مشخص جبران شود.

تفاهم سه‌ساله برای توسعه فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد

صالحی چهارمین رویکرد وزارت فرهنگ را استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های استانی دانست و گفت: امروز تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله با استانداری کهگیلویه و بویراحمد به امضا رسید تا نگاه ملی و ظرفیت‌های بومی در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه موضوعاتی همچون تالار مرکزی یاسوج، تماشاخانه دهدشت، پلاتوها، حمایت از هنرمندان، بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، فعالیت‌های دینی و قرآنی، کتاب، رسانه، هنر و هنرستان‌ها دیده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار است برای سال نخست رقم ریالی مشخصی در تفاهم‌نامه تعیین شود و در سال‌های دوم و سوم نیز رشد مناسبی برای منابع در نظر گرفته شود.

سه هنرستان که آینده هنر استان را می‌سازند

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره هنرستان‌های هنرهای زیبا در استان گفت: هنرستان‌های هنرهای زیبا را نباید مانند مدارس عمومی دید؛ این مراکز محل پرورش استعدادهای هنری کشور هستند.

وی افزود: امر هنری از دوران کودکی و نوجوانی جوانه می‌زند و هنرستان جایی است که باید جوهر استعداد هنری در آن شناسایی و پرورش پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود سه هنرستان هنرهای زیبا در کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مسئولان استان گفت: از استاندار و مدیران استان می‌خواهم توجه ویژه‌ای به این سه هنرستان داشته باشند، زیرا آینده هنر استان از همین مراکز شکل می‌گیرد.

صالحی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ۱۰ سال آینده این استان از نظر هنری ظرفیت قابل افتخاری داشته باشد، باید از امروز روی نوجوانانی که در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند سرمایه‌گذاری کنیم.

خانه شاهنامه در کهگیلویه و بویراحمد دنبال می‌شود

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی و فرهنگی استان در حوزه شاهنامه اظهار کرد: خانه شاهنامه ایران در تهران شکل گرفته و ایجاد چنین مراکزی در استان‌های مختلف نیز در حال پیگیری است.

صالحی افزود: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌هایی است که پیوند تاریخی و معاصر قابل توجهی با شاهنامه دارد و تلاش می‌کنیم این استان از نخستین استان‌هایی باشد که خانه شاهنامه را دنبال می‌کند.

وی شاهنامه را شناسنامه ایران دانست و گفت: منطقه زاگرس در دوره‌های مختلف نقش مهمی در صیانت از این میراث ایرانی داشته است.

داستان و سینما باید از ظرفیت اقلیم استان استفاده کنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر استفاده از ظرفیت داستان‌های اقلیمی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد و گفت: داستان‌های اقلیمی یکی از فرصت‌های مهم ایران در حوزه ادبیات و سینما هستند.

صالحی افزود: این ظرفیت هم در حوزه داستان‌نویسی و هم در سینمای مستند و داستانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و ترکیب تاریخ، اقلیم و تنوع فرهنگی و قومی، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری ادبیات و سینمای خلاق ایجاد می‌کند.

شفافیت بودجه و آگهی‌های رسانه‌ای

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست شفافیت وزارت فرهنگ اظهار کرد: تلاش می‌کنیم وزارت فرهنگ به سمت «خانه شیشه‌ای» حرکت کند و بودجه، عملکرد و هزینه‌ها قابل مشاهده و رصد باشد.

صالحی گفت: بودجه سالانه وزارت فرهنگ در سایت این وزارتخانه منتشر می‌شود و میزان بودجه معاونت‌ها و محورهای هزینه‌کرد نیز مشخص است.

وی درباره توزیع آگهی‌های دولتی و یارانه رسانه‌ها نیز گفت: اطلاعات مربوط به مبالغی که به عنوان یارانه یا آگهی وارد وزارت فرهنگ می‌شود، در سامانه معاونت امور رسانه‌ای قابل رصد است.

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مطالبات استان

صالحی در پایان پیشنهاد تشکیل یک مجموعه مشترک برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست را ارائه کرد و گفت: متن کامل سخنان و مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر استان جمع‌بندی و در اختیار مسئولان مربوط قرار می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع با حضور معاونان وزارت فرهنگ، استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نماینده‌ای از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد تا مطالب مطرح‌شده طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: ممکن است مطالبات مطرح‌شده ۱۰۰ قدم باشد، اما اگر بتوانیم یک قدم به جلو برداریم، همان یک قدم نیز ارزشمند است.

صالحی گفت: با همفکری، همدلی و تشریک مساعی می‌توان برای توسعه فرهنگ و هنر ایران که جان، روح و شناسنامه این سرزمین است، قدم‌های بیشتری برداشت.