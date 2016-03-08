به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت ۲۳:۱۵ روز سه شنبه با برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد که طی آن تیم های رئال مادرید و وولفسبورگ برابر رم و خنت به برتری دست یافتند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

رئال مادرید که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان تیم رم بود و برتری ۲ بر صفر دور رفت را تکرار کرد. شاگردان زیدان بازی را خوب شروع کردند. شوت مودریچ که با دفع دروازه بان تیم رم همراه شد از برتری میزبان حکایت می کرد اما در مقابل تیم رم هم بیکار نبود و در ضد حملات با برنامه ظاهر شد. فرصتی که محمد صلاح در اواسط نیمه نخست روی دروازه رئال از دست داد یکی از مهمترین موقعیت های تیم رم بود.

رئال مادرید در ادامه روی ضربه رونالدو خطرساز شد اما دروازه تیم رم بسته ماند. میزبان حملات خود را روی حرکات گرث بیل و رونالدو ادامه داد اما در نیمه اول توپی از خط دروازه ها نگذشت.

نیمه دوم را هر دو تیم توفای شروع کردند. یک فرصت ایده آل را دروازه بان رم از رونالدو گرفت و در یک ضد حمله محمد صلاح فرصت تک به تک با ناواس را از دست داد. تیم رم یک بار دیگر هم موقعیت خوبی را خلق کرد که دروازه‌بان رئال آن را دفع کرد.

رئال مادرید در قیقه ۶۴ به گل رسید. کریستیانو رونالدو توپ ارسالی از راست را با تیزهوشی خود درون دروازه رم قرار داد تا طلسم دروازه حریف شکسته شود. رئالی ها در دقیقه ۶۸ به گل دوم خود دست یافتند و این بار هامس رودریگس بود که از زاویه بسته دروازه تیم رم را باز کرد.

در دقایق باقی مانده تیم رم چندین موقعیت خلق کرد و رئال بار دیگر در ضد حملات خطرناک ظاهر شد. در نهایت این دیدار ۲ بر صفر به سود رئال پایان یافت تا این تیم در مجموع ۴ بر صفر پیروز شود و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

در دیگر دیدار همزمان تیم وولفسورگ در زمین خود به مصاف خنت بلژیک رفت. وولفسبورگ که در زمین حریف نتیجه لازم را کسب کرده بود در این مسابقه هم با حمایت هوادارانش بازی را خوب شروع کرد اما در نیمه نخست خبری از گل نشد تا هر دو دیدار در وقت اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم تیم وولفسبورگ فشار را روی دروازه حریف بیشتر کرد. در مقابل تیم خنت هم بیکار ننشست اما در نهایت این وولفسبورگ بود که در دقیقه ۷۶ روی ضربه بغل پای دقیق آندره شورله به گل رسید و تا پایان هم برتری خود را حفظ کرد.

وولفسبورگ در بازی رفت هم حریف خود را ۳ بر ۲ برده بود و در مجموع ۴ بر ۲ برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.