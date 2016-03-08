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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی:

۱۷۹میلیارد تومان مالیات در خراسان شمالی وصول شد

۱۷۹میلیارد تومان مالیات در خراسان شمالی وصول شد

بجنورد - مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی از وصول ۱۷۹میلیارد تومان مالیات طی ۱۱ ماهه نخست امسال در این استان خبرداد.

جواد انوری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: از این میزان ۱۳۰میلیاردتومان مالیات مستقیم و۴۹میلیارد تومان نیزمالیات غیر مستقیم یا ارزش افزوده است.

وی اظهارداشت: از مجموع مالیات‌های وصول شده ۴۱میلیارد تومان هم به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پرداخت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی با اشاره به افزایش ۷ درصدی وصول مالیات نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: در یازده ماه سال گذشته ۱۶۷ میلیاردتومان مالیات وصول شد.

انوری افزود: همچنین از سال ۸۷ تا کنون ۱۵۲ میلیارد تومان از محل مالیات‌های ارزش افزوده در استان وصول شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۲۸ هزار نفر، کم درآمدترین استان کشور محسوب می شود.

کد مطلب 3576213

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