به گزارش خبرنگار مهر، جواد انوری ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: مالیات نقش مهمی در تقویت عمومی حکومت، تامین مخارج وهزینه های جاری، حفظ منبع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت: مودیان خراسان شمالی می‌توانند با تسلیم اظهارنامه مالیاتی از 58 میلیون و 200 هزار ریال معافیت پایه مالیات بهره‌مند شوند.

این مسئول با بیان اینکه مالیات نقش مهمی در مدیریت اقتصاد کشور دارد، افزود: دربرخی از کشورها 70 تا 100 درصد هزینه‌ها از محل مالیات تامین می‌شود و این درحالی است که درکشورما مالیات تنها 30 الی 40 درصد هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد.

وی بیشتر هزینه‌های جاری کشور را از محل درآمد نفت ذکر و تصریح کرد: هم اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی درکشور 8 درصد بوده که باید تلاش شود این نسبت به 10 درصد ارتقا یابد.

انوری گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی و تغییر روش اخذ مالیات از سنتی به مکانیزه و یک پارچه سازی اطلاعات، سبب ایجاد تحول در دریافت مالیات و نیز کاهش فرارمالیاتی خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: تا روز گذشته 11 هزار و 400 اظهارنامه مالیاتی تسلیم این نهاد شده که از این تعداد 45.1 درصد به صورت الکترونیکی تکمیل شده است.

این مسئول اضافه کرد: سال گذشته نیز در استان در مجموع 25 هزار و 300 اظهارنامه الکترونیکی اخذ شده بود و خراسان شمالی موفق شد در این زمینه رتبه سوم کشوری را کسب کند.

وی سهم تعیین شده برای اخذ مالیات دراستان راحدود 100 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود در سال جاری اخذ مالیات در خراسان شمالی حدود 20 درصد افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی تصریح کرد: در حال حاضر سهم مالیاتی استان 4 درصد از کل مالیات کشور بوده که یک درصد آن مربوط به اصناف و مودیان و 3 درصد نیز به صنایع مادر خراسان شمالی تعلق دارد.