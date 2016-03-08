مرحله دوم پيش ثبت نام طرح جريمه مشمولان غايب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای در خصوص طرح جریمه مشمولان غایب اعلام کرد: بر اساس بند (ط) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی بیش از ۲۸۸ هزار نفر مشمول غایب دارای بیش از ۸ سال غیبت، از ۱۵ اسفند ماه ۹۳ در این طرح ثبت نام کردند.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان ثبت نام شده در مرحله اول این طرح تا ۲۰ آذر ماه فرصت دارند که مبلغ جریمه در نظر گرفته شده را واریز نمایند و از کارت معافیت بهره مند شوند.

بر اسا اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا، به دلیل استقبال چشمگیر متقاضیان و درخواست های مکرر افرادی که به هر دلیل نتوانسته اند در این طرح شرکت کنند ، ثبت نام مرحله دوم آن با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ ۲۰آذر ماه سال جاری شروع و تا پایان دی ماه ادامه خواهد یافت و این دسته از افراد می بایست درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) به ثبت برسانند .

این اطلاعیه تاکید کرد:میزان جریمه مشمولان غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی، بر اساس مدرک تحصیلی می باشد و افراد دارای مدرک زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان ، فوق دیپلم۲۰ میلیون تومان ، لیسانس۲۵ میلیون تومان ، فوق لیسانس ۳۰میلیون تومان ، دکتری غیرپزشکی۳۵ میلیون تومان ،دکتری پزشکی ۴۰میلیون تومان ، پزشکان متخصص و بالاتر۵۰ میلیون تومان می باشد .

سازمان وظیفه عمومی در ادامه افزود: به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال ۱۰درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می گردد و مدت غیبت بیش از ۶ ماه ، یک سال محسوب می شود .براساس این قانون ، مشمولان غایب متاهل از ۵ درصد و دارای فرزند به ازای هر فرزند از ۵ درصد تخفیف کل مبلغ جریمه برخوردار می شوند.

این اطلاعیه یادآور شد: مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست عبارنتد از :اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول ، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و اصل و کپی شناسنامه همسر و فرزند در صورتی که متاهل بوده و دارای فرزند می باشند می بایست به هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست این مدارک را به همراه داشته و ارائه نمایند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: مشمولان غایب در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه و همچنین از طریق تماس با سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ می توانند در جریان اخبار مربوط به تعیین تکلیف مشمولان غایب قرار گیرند.

در پایان این سازمان خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی لازم به متقاضیان در سیر فرآیند اقدام از طریق سامانه پیامک صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری به این سازمان نیست.