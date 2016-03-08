مقام آمریکایی: دولت لیبی در آستانه سقوط قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «دیوید رودریگز» فرمانده ارشد نیروهای نظامی آمریکا در کشورهای آفریقایی می گوید دولت لیبی یک دولت ناقص و شکست خورده است.

ژنرال ارشد آمریکایی ها در جمع نیروهای نظامی آمریکا در نیروهای نظامی آمریکایی گفت: دولت لیبی چندان قوی نیست و استحکام لازم در مقابل دشمنانش را ندارد. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته بود دولت لیبی نزدیک به سقوط قرار دارد.

رودریگز به افزایش تروریست های داعشی در کشورهای آفریقایی به خصوص لیبی اشاره کرد و گفت: برای مبارزه با این تروریست ها نیاز به ارتشی قوی داریم.

ژنرال ارشد آمریکا در کشورهای شمال آفریقا در جلسه استماع کنگره در پاسخ به سوال سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام درباره فعالیت تروریست های داعش در لیبی گزارش داد.

در گزارش رودریگز گفته شد در حال حاضر داعش تنها در شهر سیرت لیبی حضور دارد ولی شهرهای دیگر به تدریج به سلطه تروریست ها در می آید.

وی یادآور شد: میزان نیروهای نظامی برای شکست تروریست ها در لیبی کافی نیست. به گفته وی در حال حاضر داعش بسیاری از نیروهای خود را از کشورهای خارجی جذب می کند.