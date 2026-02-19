سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ، اعزام مشمولان پایه خدمتی اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به صورت انفرادی و خود معرف صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که این دسته از مشمولان می بایست در بازه زمانی دوم الی چهارم اسفند ماه به مدت ۳ روز خود را به صورت خود معرف به مراکز آموزشی تعیین شده در برگه اعزام به خدمت معرفی کنند تصریح کرد: مشمولان سعی کنند اعزام خود را به روز پایانی موکول نکنند چرا که عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی استان ادامه داد: مشمولان دقت کنند که هنگام اعزام اصل مدارک مورد نیاز شامل برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون مننژیت و دوگانه ، کارت ملی ،شناسنامه و گواهینامه و مدارک مربوط به شرایط خاص( متأهلین، پدر نظامی شاغل یا بازنشسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء) را همراه خود داشته باشند.