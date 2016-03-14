سید مسعود شجاعی طباطبایی رییس خانه کاریکاتور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویدادهای بین المللی کاریکاتور سیاسی که در سال جاری برگزار شده است، توضیح داد: امسال بسیار فعال بودیم و یکی از این رویدادها که به صورت بین المللی برگزار شد و بازخورد بسیار خوبی داشت، مسابقه کاریکاتور «داعش» بود که بانی آن موسسه اوج با مشارکت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب ودفاع مقدس و حوزه هنری بود. این اتفاق بسیار خوبی را شاهد بودیم و این مسابقه در فضای مجازی بسیار مخاطب یافت.

بازخورد کاریکاتورهای «داعش» در رسانه های دنیا

وی درباره این مسابقه گفت: اکثر رسانه های معتبر دنیا به این موضوع پرداختند و آثار آن را ارائه کردند که از آن جمله می توان به سی ان ان، بی بی سی، نشریات تایمز، نیوزویک، گاردین و فیگارو اشاره کرد.

شجاعی درباره موضع این رسانه ها در قبال این رویداد گفت: اغلب آنها به صورت مثبت به این مسابقه پرداختند اما به هر حال شیطنت های خود را هم داشتند، مثلا گفته می شد که ایران مسابقه بسیار خوبی را درباره داعش برگزار کرده است و بعد یک باره مسائلی همچون حقوق بشر در ایران را مطرح می کنند و به ارائه آمارهایی به نقل از احمد شهید می پردازند که ارتباطی با مسابقه ما ندارد. البته در خبرگزاری های آمریکایی این اتفاق طبیعی است اما در رسانه های دیگری چون آر تی روسیه این موضع گیری نبود و هم پوشش خبری خوبی داشتند و هم خبرنگار اعزام کرده بودند.

شجاعی با اشاره به علاقه مندی رسانه های خارجی به این مسابقه گفت: در روزهای برگزاری این رویداد گاهی در یک روز با چهار خبرنگار خارجی از سوییس، سوئد، آلمان به صورت تلویزیونی گفتگو داشتم و همان روز با خبرنگار سی ان ان هم مصاحبه کردم. رسانه ایتالیا خاطرم هست که تیتر بسیار خوبی را برای این رویداد انتخاب کرده بود و نوشته بودند که ایرانی ها از سلاح کاریکاتور به خوبی علیه داعش استفاده کردند.

شجاعی درباره نتایج برگزاری این مسابقه گفت: این مسابقه به خوبی برگزار شد و نتیجه ای را که می خواستیم از آن گرفتیم. همچنین برگزیده این آثار در سطح کشور به نمایش گذاشته می شود و در کشورهای دیگر از جمله اربیل عراق نیز نمایشگاه این آثار را برگزار کردیم که محمود نظری هنرمند کاریکاتوریست در این شهر ورک شاپ هم برگزار کرد.

وی افزود: قرار است در لبنان هم به زودی این نمایشگاه را برگزار کنیم و البته هنرمندان مستقل ترکیه هم از ما خواستند که این آثار را برایشان ارسال کنیم که انجام شده اما نمی دانیم که این اتفاق در ترکیه خواهد افتاد یا خیر چراکه وضعیت امنیتی در ترکیه به لحاظ حضور داعش خیلی مساعد نیست.

استقبال از کاریکاتور ابوبکر البغدادی

شجاعی با اشاره به یکی از آثار پرمخاطب این مسابقه یادآور شد: اثر هادی اسدی هنرمند کاریکاتوریست ایرانی از چهره ابوبکر بغدادی که در این بخش رتبه دوم را بدست آورده بود، بسیار مورد توجه قرار گرفت. این هنرمند چهره البغدادی را طوری طراحی کرده است که ریش او به صورت چاقو نشان داده شده است که این اثر به شکل های مختلف در رسانه های دنیا و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.

مظلومت مردم یمن در مسابقه کاریکاتور هم نمایان شد

شجاعی با اشاره به موضوع یمن در رویدادهای کاریکاتور ایران که به صورت بین المللی برگزار شد، بیان کرد: ما به موضوع مظلومیت مردم یمن به صورت جدی ورود پیدا کردیم و در فرهنگسرای اندیشه، خانه کاریکاتور نمایشگاه آثار آن را برگزار کردیم اما استقبال از این مسابقه اندازه مسابقه داعش نبود. در مسابقه داعش هنرمندان ۴۳ کشور شرکت کردند اما در مسابقه یمن ۳۲ کشور حضور یافتند.

وی افزود: در مسابقه کاریکاتور یمن به سکوت رسانه های بین المللی نسبت به این اتفاق پرداختیم که اتفاقا شامل این مسابقه هم شد و مثل داعش مورد استقبال قرار نگرفت. ما اگر چه به نتایجی که می خواستیم نرسیدیم اما به هر حال کار خودمان را به درستی انجام دادیم و به اهداف اولیه خودمان رسیدیم هرچند پرفروغ نبود و این هم از مظلومیت مردم یمن بود.

ابراز احساسات کاریکاتویست های ۴۰ کشور نسبت به پسربچه کرد سوری

شجاعی به مسابقه کاریکاتور آیلان پسربچه کرد سوری هم اشاره کرد و با بیان این که این مسابقه هیچ جایزه ای نداشت، درباره آن توضیح داد: این مسابقه به صورت بشردوستانه برگزار شد و جایزه آن در اندازه یک تندیس بود. آیلان پسربچه کرد سوری بود که جنازه اش در ساحل ترکیه پیدا شد.

وی افزود: واکنش بسیار احساسی نسبت به این اتفاق را درسطح رسانه های شاهد بودیم که ما هم مسابقه کاریکاتوری با این محوریت برگزار کردیم که مشارکت هنرمندان ۴۰ کشور دنیا را به دنبال داشت.

نمایشگاه آثار هولوکاست سال آینده برگزار می شود

این هنرمند همچنین از برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست دوم به عنوان یکی دیگر از این رویدادهای بین المللی یاد کرد و افزود: بعد از انتشار کاریکاتور توهین آمیز مجله شارلی ابدو درباره پیامبر گرامی اسلام ما به این موضوع اشاره کردیم که اگر شما به آزادی بیان معتقدید چرا درباره موضوع هولوکاست برآشفته می شوید و اجازه نمی دهید به این موضوع پرداخته شود همچنین سه مساله دیگر را هم مطرح کردیم که چرا تاوان هولوکاست را باید مردم مظلوم فلسطین پس دهند. ما نگران هولوکاست های معاصر در عراق، یمن و ... هستیم و این موضوع هم مورد استقبال قرار گرفت و از ۵۰ کشور دنیا حدود ۶۶۴ اثر به دست ما رسید که امیدواریم بتوانیم نمایشگاه خوبی از این مسابقه در بهار سال آینده برگزار کنیم.

واکنش صهیونیست ها به مسابقه هولوکاست

وی همچنین به عصبانیت صهیونیست ها از این مسابقه هم اشاره کرد و گفت: بازخورد رسانه های دنیا نسبت به این مسابقه هم در سایت هنر مقاومت و خانه کاریکاتور ارائه شده است. به طور مثال سخنگوی رادیو اسرائیل آنقدر از این اتفاق عصبانی شده است که دست اندرکاران این مسابقه را آدم خوار توصیف کرده است. همچنین به بان کی مون نامه نوشتند که جلوی این مسابقه را بگیرند و کاریکاتوریست های شرکت کننده را تحریم کنند و ... که البته به جایی نرسیدند و منتظرند که نمایشگاه برگزار شود.

وی افزود: بسیاری از کاریکاتوریست های شرکت کننده در اروپا مورد مواخذه قرار گرفتند که البته ما قبل از آن به آنها اعلام کرده بودیم که ممکن است مشارکت شما در موضوع هولوکاست تبعاتی را برای شما در کشورتان به همراه داشته باشند اما بسیاری از آنها با اعتقاد به این موضوع در مسابقه کاریکاتور هولوکاست شرکت کردند.

شجاعی با اشاره به اینکه بانی جنگ جهانی دوم آلمان بوده است، بیان کرد: بهتر بود از خاک آلمان جایی را برای یهودیان در نظر می گرفتند و چرا سرزمین دیگری را در هزاران کیلومتر آن سوتر اشغال کرده اند که این موضوع را برخی کاریکاتوریست های دنیا پذیرفتند از جمله برنارد گیبتون هنرمند فرانسوی که اکنون به یهودستیزی محکوم شده است اما او همچنان پایداری می کند و به واسطه حضور او بسیاری از کاریکاتوریست های فرانسوی هم در این مسابقه شرکت کرده اند.

انتشار نشریه ایران کارتون بعد از هشت سال/ برگزاری دو مسابقه با موضوع شهری

وی همچنین از انتشار نشریه ایران کاریکاتور بعد از توقف هشت ساله خبر داد و به برگزاری مسابقه کاریکاتور معضلات شهری و مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: پنجمین دوره مسابقه کاریکاتور معضلات شهری از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خردادماه سال آینده برگزار می شود و مسابقه کاریکاتور مدیریت پسماند هم اولین دوره آن را در تیرماه سال بعد برگزار می کنیم که این رویداد از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با همکاری خانه کاریکاتور برگزار می شود.

شجاعی درباره پرداختن به موضوعات غیر سیاسی که ابعاد جهانی دارند، گفت: وقتی موضوع سیاسی باشد، کاریکاتوریست های محدودتری از سراسر دنیا مشارکت می کنند و در مباحث دیگری مثل محیط زیست و آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین و ... همه کاریکاتوریست ها به صورت گسترده تری امکان شرکت دارند.

دوسالانه کاریکاتور سال ۹۵ برگزار می شود

شجاعی در پایان به موضوع دوسالانه کاریکاتور هم اشاره کرد و گفت: این دوسالانه سال ۹۵ با همکاری وزارت ارشاد مشهد به صورت همزمان در تهران و مشهد برگزار می شود که این رویداد برای آبان ماه برنامه ریزی شده است اما هنوز شورای سیاست گذاری مشخص نشده اند و منتظریم که اولین اقدام مثبت از سوی وزارت ارشاد به لحاظ تأمین مسائل مالی آن صورت گیرد و سپس شورای سیاست گذاری این دوسالانه را معرفی خواهیم کرد.