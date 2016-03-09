پایان سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر با نمایش ۹ فیلم

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه بیستم اسفندماه و در آخرین روز از جشنواره فیلم تصویر ٩ فیلم برگزیده هیات داوران و جایزه گرفته از سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر در تالار ناصری نمایش داده می‌شوند.

در سانس اول از ساعت ١۶، فیلم‌های «تاریک روشن» برنده دیپلم افتخار، «امحا» برنده تندیس بهترین تصویر و تقدیر کارگردانی، «قرمز» برنده دیپلم افتخار و تقدیر بهترین تصویر، «پنجشنبه‌ونیم» برنده دیپلم افتخار، «سبزِ کله غازی» برنده دیپلم افتخار و در سانس دوم از ساعت ١٨ فیلم‌های «سکوت کن» برنده تندیس، «خوشبختی بدون پول» برنده تندیس و «چشم جنگ» برنده دیپلم افتخار نمایش داده خواهند شد.

رخشان بنی‌اعتماد، علیرضا زرین‌دست و سعید روستایی داوری بخش فیلم سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر را برعهده داشتند.

در سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر که از اول اسفند در تالار شهناز و ناصری خانه هنرمندان آغاز شده است با بیش از ۲۲۰ فیلم در بخش‌های آزاد و جوانان زیر ۲۵ و در بخش جشنواره جشنواره‌ها بیش از ۵۰ فیلم نمایش داده شده است.