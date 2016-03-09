پلیس با هنجار شکنان در چهارشنبه آخر سال برخورد جدی خواهد کرد

سرهنگ اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضنم بیان اینکه نیروی انتظامی تمهیدات لازم را برای مقابله و برخورد با هنجار شکنان درچهارشنبه آخر سال در دستور کار خود دارد، اظهار کرد: برقراری امنیت ایام آخر سال از ماموریت های مهم ناجا است و در همین راستا کارهای خود را برنامه ریزی کرده است.

وی به چهارشنبه سوری آخر سال اشاره کرد و گفت: در این راستا نقاط پر تردد (باغ ها، تفرجگاه ها، جایگاه های سوخت، مراکز خرید ) در استان شناسایی شده و اکیپ های انتظامی و امنیتی در این نقاط حضور خواهند داشت.

معاون عملیات فرماندهی اانتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه این نیروها در راستای برقراری امنیت مطلق در چهارشنبه آخر سال و جلوگیری از مزاحمت ها تجهیز شده اند، گفت:در ایام تعطیلات نوروز گشت های محسوس و نامحسوس در استان راه اندازی خواهد شد.

اسماعیلی، با اشاره به اینکه از ظرفیت پلیس افتخاری و بسیج در چهارشنبه سوری آخر سال استفاده می شود، افزود: پلیس با شادی مردم مخالف نیست بلکه می خواهد مردم در خوشی به سر ببرند ولی باید اصول ایمنی رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست امسال پلیس در چهارشنبه آخر سال خانواده محوری است، اظهار داشت: این مقوله عامل بازدارنده است و باید و نبایدهایی دارد چرا که نباید مردم اذیت شوند و قانون را زیر پا بگذارند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان ابراز کرد: در راستای برقراری امنیت پلیس افراد آسیب پذیر را توجیه کرده است تا مخل آسایش مردم نشوند.

اسماعیلی تاکید کرد: مردم به محض دیدن این افراد با فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و پلیس هم تا پایان تعطیلات نوروزی آن ها را در بازداشت نگه خواهد داشت.

وی افزود: خط قرمز پلیس در روزهای آخر سال به ویژه در چهارشنبه آخر سال جلوگیری از آزار و اذیت مردم و برخورد با قانون شکنان است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان یاد آورشد: والدین باید در چهارشنبه آخر سال مواظب فرزندان خود باشند و باید مواظب بود تا چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود و همه افراد به ویژه کودکان و نوجوانان باید توجیه شوند.

وی گفت: پلیس با تمام توان با کسانی که نسبت به تهیه و توزیع مواد محترقه و منفجره اقدام می کنند برخورد قاطع خواهد کرد.

اسماعیلی افزود: افرادی که از داخل خودرو مواد محترقه به بیرون پرت کنند و باعث سلب آرامش مردم شوند خودرو آنها تا پایان تعطیلات عید نوروز در توقیف خواهد بود.