تکذیب برکناری مشاور امور بانوان وزیر ارشاد/ مأموریتم تمام شده بود

عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر برکناری او از مسئولیت «مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان»، ضمن رد این خبر گفت: بنده از سازمان صدا و سیما به خدمت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور شده بودم که در طول سال‌های اخیر با حکم آقای جنتی به عنوان مشاور وزیر در امور بانوان فعالیت می‌کردم اما مقارن با پایان سال جاری، دوره ماموریت من هم به خدمت در این وزارتخانه، پایان یافت و لذا موضوع «برکناری» از این مسئولیت، هیچگونه وجهی ندارد.

وی با بیان اینکه با توجه به پایان دوره ماموریت من در وزارت ارشاد، طبیعتاً این به نظر من برمی‌گردد که تمایل داشته باشم در این وزارتخانه ادامه خدمت بدهم یا نه و یا به نظر مسئولان این وزارتخانه که آیا آنها احساس نیاز به خدمت بنده در این جایگاه دارند یا نه، در خصوص ارتباط دادن این تغییر با انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ادعای قطع ناگهانی همکاری با او از سوی وزیر ارشاد، افزود: به هر حال هر کسی ممکن است از زاویه دید خود، یک مسئله را تحلیل کند و بازار این تحلیل‌ها و حتی شایعات بعد از انتخابات، گرم است اما واقعیت همان است که عرض کردم و من قضاوتی هم درباره این بحث‌ها ندارم.

شریعتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شخص وزیر ارشاد در همکاری با شما به عنوان مشاور خود در امور بانوان، مسئله یا مورد خاصی داشت؟، تصریح کرد: خیر، مشکلی وجود نداشت.

مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان همچنین با اشاره به نزدیک بودن دوران خدمتش به دوره بازنشستگی، پیش‌بینی کرد سال‌های باقیمانده دوران خدمتش را در رسانه ملی سپری کند و با این وجود گفت: با توجه به چند کار پژوهشی که در دست تهیه و تالیف و تدوین دارم، هنوز تصمیم مشخصی در این رابطه نگرفته‌ام.