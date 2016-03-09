مهدی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عزم جدی دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر در اجرای طرح نوروزی خراسان شمالی باید برنامهها به سطح کیفی لازم برسد.
وی با تاکید بر اجرای برنامههای مناسب به منظور جذب و ماندگاری بیشتر مسافران در استان گفت: ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در خراسان شمالی کمک به توسعه اقتصادی است.
علی آبادی در خصوص شهرتکانی نیز گفت: سال گذشته بحث شهرتکانی با کمک تشکلهای مردمی در شهرستانهای مختلف استان انجام شد برای نوروز۹۵ نیز باید بحث شهرتکانی در شهرستان بجنورد به عنوان مرکز استان با تمرکز بیشتری صورت بگیرد.
وی در بحث زیبا سازی شهر نیز گفت: در بحث زیبا سازی نیز اقدامات بایستی به اندازهای با کیفیت انجام شود که مسافران و گردشگران از اسکان در محلهای تعیین شده و پارکها رضایت و آرامش داشته باشند.
علی آبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه ایام فاطمیه با ایام نوروز امسال تقارنی ندارد باید نشاط اجتماعی در برنامههای نوروزی مورد توجه و در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
معاون جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به برنامههای این جمعیت در طرح نوروزی اظهار کرد: امسال در طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان با شعار «بی گدار به جاده نزنیم ظریف برانیم» برنامههای خود را اجرا میکند.
وی افزود: جمعیت هلال احمر استان در طرح نورزی از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه به مسافران و شهروندان ارائه خدمت میدهد.
به گفته علی آبادی در طرح نوروزی امسال این جمعیت تعداد پایگاههای بین جادهای در خراسان شمالی نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
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