کشف۹ میلیون مواد محترقه در همدان/۶۱۰۰ پلیس آماده اجرای طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت اجرای طرح های نوروزی بیان داشت: نیروی انتظامی استان همدان همزمان با فرارسیدن فصل نوروز طرح های مختلفی را به اجرا گذاشته است.

وی با بیان اینکه اجرای طر ح امنیتی و محدودیتی برای چهارشنبه آخر سال یکی از این طرح ها است، بیان کرد: تا سال ۱۳۸۸ در چهارشنبه آخر سال تلفات داشتیم اما از آن سال به بعد پلیس اقدام به اجرای طرح های پیشگیری برای این روز کرده است.

وی از کشف ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار مواد محترقه از تهیه و توزیع کنندگان در استان همدان خبر دادو اظهار کرد: طرح امنیتی و ترافیکی برای این روز تهیه شده است و از مدیران و بزرگان محله ها نیز می خواهیم در خصوص آگاهی نوجوانان وجوانان در این مورد اقدام کنند.

اجرای طرح های امنیتی در چهارشنبه آخر سال

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه در چهارشنبه آخر سال با خودروهای مزاحم و موتور سیکلت های مزاحم برخورد می شود، اضافه کرد: طرح های محدودیت ترافیکی در شهر همدان برای چهارشنبه آخر سال اجرا می شود و در همین راستا از میدان پژوهش تا میدان بعثت و تا ورودی دره مرادبیگ و میدان امام تا حاشیه شهر و بلوار بعثت تا میدان جهاد طرح محدودیت عبور و مرور اجرا گذاشته می شود و با کسانی که از شهرستان های اطراف و یا حاشیه شهرها هستند و قصد ایجاد مزاحمت دارند برخورد خواهد شد.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه سه بیمارستان نیز در محدوده طرح جزو طرح هستند، عنوان کرد: عبور و مرور بیماران محدودیتی ندارد و چنانچه کسی در این روز حرکت پر خطر داشته باشد با وی برخورد جدی خواهد شد.

وی اعتماد مردم به پلیس را بزرگترین سرمایه پلیس عنوان کرد و ادامه داد: استفاده نکردن از مواد محترقه مورد تاکید نیروی انتظامی بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه طرح ترافیکی جمعه آخر سال نیز از دیگر طرح های نیروی انتظامی همدان است، عنوان داشت: برای رفت و آمد مردم همدان به باغ بهشت و گلزار شهدا طرح امنیتی و ترافیکی اجرا می شود.

مهدیان نسب با اعلام این موضوع که شش هزار و ۱۰۰ نیروی پلیس استان همدان آماده اجرای طرح های نوروزی در استان همدان هستند، افزود: هزار و ۷۲ پلیس افتخاری و دو هزار شبگرد محلات در مناطق مختلف پلیس استان را در راستای جلوگیری از وقوع جرائم و سرقت ها کمک می کنند.

راه اندازی ۵۶ ایستگاه نوروزی پلیس در همدان

وی از بالا بردن قدرت بازدارندگی و مراقبت کامل پلیس در کاهش سرقت ها و وقوع سرقت خبر داد و افزود: پنج هزار و ۲۶ سرایدار نیز در راستای بالا بردن طرح امنیتی آموزش داده شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه تلفن نظارت همگانی ۱۹۷ پلیس آمادگی پاسخگویی به مردم استان همدان را دارد، بیان داشت: به منظور کاهش فاصله بین پلیس و مردم نیروی انتظامی استان همدان اقدام به راه اندازی ۵۶ ایستگاه نوروزی پلیس مزین به نام شهدای نیروی انتظامی و ۴۳ ایستگاه انتظامی و ۱۴ ایستگاه پلیس راهور کرده است.

مهدیان نسب در این خصوص ادامه داد: راهنمایی مسافران، راهنمایی محل های گردشگری، پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های امنیتی، امدادگری، کمک به کسانی که نیاز به پلیس دارند از جمله اهداف این ایستگاه ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس استان همدان در ۱۱ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: ۹۰ باند قاچاق مواد مخدر در طول ۱۱ ماه سال جاری در استان همدان منهدم شد و کشفیات مواد مخدر صنعتی بیشتر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در ۱۱ ماه سال جاری چهار تن و ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در استان همدان کشف شده است، افزود: هزار و ۶۹۵ معتاد متجاهر نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه در اجرای طرح موضوعی نیروی انتظامی شش نقطه آلوده به مواد مخدر پاکسازی شده است، بیان داشت: هفت هزار و ۳۱۴ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در استان همدان دستگیر شدند که در این زمینه با افزایش هشت درصدی اجرای طرح دستگیری مواجه بودیم.

وی از توقیف ۹ هزار و ۳۷۹ دستگاه خودرو متخلف خبر داد و گفت: این تعداد خودرو تخلفات حادثه ساز داشتند و در حوزه ارتقاء فرهنگ ترافیکی نیز ۷۶ هزار نفر آموزش داده شدند.