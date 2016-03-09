به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون برنامه‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان اظهار داشت: از تاریخ اول اسفندماه برنامه‌ریزی لازم برای تشکیل ستاد تسهیلات سفر در ۱۱ کمیته بازرسی، امنیتی، فرهنگی، تفریحی، ایمنی، خدمات، حمل و نقل و ترافیک، امور عمرانی و پشتیبانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر شهرداری نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و اوقاف نیز در این کمیته‌ها حضور دارند، افزود: ستاد تسهیلات سفر از ۲۵ اسفندماه تا ۱۳ نوروز فعالیت خواهد داشت.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه از ۲۵ بهمن‌ماه تا ۲۵ اسفند مرحله آماده‌سازی شهر و زیرساخت‌های شهری انجام شده است، ابراز داشت: امسال پیش‌بینی حضور دو میلیون گردشگر را داشته‌ایم که البته تعداد شب‌خواب‌ها یک دهم این مقدار است.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان بهبود وضعیت فضای سبز را در دستور کار خود دارد، گفت: شب گذشته کار کاشت ۲۳۰ هزار درخت در اصفهان به پایان رسید و علاوه بر آن ۳۲۰ هزار درختچه و نهال به مردم اصفهان تقدیم شده است.

مصور با اشاره به رنگ‌آمیزی جداول و المان‌های شهری در روزهای اخیر گفت: در روز ۲۵ اسفندماه افتتاح رسمی ۶۰ پروژه زیباسازی را خواهیم داشت و در مبحث پروژه‌های عمرانی نیز مبادی ورودی گردشگران مانند میدان استقلال، ۲۵ آبان، تقاطع غیرهم سطح اشکاوند در حال اجرا است و تمهیداتی اندیشیده‌ایم تا وضعیت فضاسازی پیرامون پروژه‌ها کنترل و مشکل کمتری برای ورود مسافران داشته باشیم.

امکان استفاده اینترنتی در ۱۰ نقطه از اصفهان

وی با اشاره به طرح نقشه‌های جدید به همت روابط عمومی شهرداری اصفهان و جانمایی مکان‌های مهم و قابل توجه شهروندان در این نقشه ابراز داشت: ۳۰ کیوسک اطلاع‌رسانی در سطح شهر پیش‌بینی شده است و امسال شبکه کامل اطلاع‌رسانی در سایت شهرداری و امکان استفاده اینترنتی در ۱۰ نقطه از شهر اصفهان فراهم شده است تا مسافران به ویژه در بحث اطلاع‌رسانی حمل و نقل و ترافیک از این امکان استفاده کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ویژه برنامه تحویل سال در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود، ابراز داشت: همچنین به همت معاونت فرهنگی شهرداری ویژه برنامه‌های تئاتر کمدی در سطح شهر را شاهد خواهیم بود و رخدادهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و اجرای ورزش‌های پهلوانی در میدان امام علی (ع) را خواهیم داشت.

وی با برآورد استقبال بسیار خوب از پارک ناژوان در سال جاری گفت: همچنین استقرار دستگاه‌های ATM و خودپرداز سیار در محل‌های تجمع گردشگران، راه‌اندازی کد ۱۳۷ شهرداری برای پاسخگویی به سوالات شهروندان، پیش‌بینی استقرار مترجم به چند زبان زنده دنیا افزایش خدمات اصفهان کارت، امکان استفاده اینترنتی در ۱۰ نقطه از شهر اصفهان و تهیه ۶۰۰ دقیقه برنامه در شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی برای معرفی شهر اصفهان از برنامه‌های ستاد است.

مصور با تاکید بر اینکه وجود ستادهای هدایت و اسکان برای استقرار مسافران در کمترین زمان ممکن و از بهترین مسیر است، اظهار داشت: با توجه به انجام پروژه‌های عمرانی در سطح شهر تلاش ما این است که در هسته مرکزی شهر قفل ترافیکی ایجاد نشود و بر این اساس ستادهایی در نقاط مختلف جغرافیایی شهر در نظر گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: امسال با همت هلال احمر در تمامی ستادهای هدایت و اسکان و مکان‌های پرگردشگر اکیپ‌های هلال احمر حضور دارند و برای اولین بار در سطح کشور اکیپ ویژه خواهران در ستاد شمال شهر مستقر می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: همچنین در تمام نقاط پرتردد اکیپ‌های سازمان آتش نشانی، اکیپ غواصی در مجاورت رودخانه و اکیپ امداد و کوهستان در مجاورت کوهستان صفه مستقر می‌شود.

وی با اشاره به حضور عشایر در سه نقطه ستادهای هدایت و اسکان پیش‌بینی شده ست، بیان داشت: عشایر در این نقاط با برپایی سیاه چادر آیین‌های سنتی را در مبادی ورودی برای آشنایی مردم با مباحث عشایر و سنت‌های بومی اجرا می‌کنند.

فعالیت ۳۵ مسجد به شکل شبانه‌روزی

مصور با اشاره به اینکه سالهای گذشته برخی مسافران برای نماز خواندن به دلیل باز نبودن مساجد در ساعات خاص مشکل داشتند، ابراز دشت: امسال با همکاری اداره اوقاف و امور مساجد ۳۵ مسجد به شکل شبانه‌روزی باز هستند.

وی با اشاره به اینکه برای اسکان مسافران به ترتیب شش محل در نظر گرفته شده است، گفت: اولویت اسکان مسافران در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و املاک استیجاری است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در زمینه اسکان مسافران نوروزی نیز عنوان کرد: برای ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار مسافر پیش‌بینی مکان اقامتی شده است که با همکاری دستگاه‌های مختلف شهر اصفهان در وهله نخست هتل‌ها، مهانپذیرها را مدنظر داریم که در این بخش ۱۶ هزار تخت ظرفیت داریم.

وی افزود: همچنین منازل استیجاری ثبت‌نام شده در اتحادیه مشاوران املاک اولویت دیگر ما برای اسکان مسافران است که تا این لحظه ۱۲ هزار منزل آماده و تجهیز شده و امکان افزایش ظرفیت تا ۱۵ هزار منزل را داریم.

مصور با بیان اینکه ۵۵۰ مدرسه و پنج هزار و ۵۰۰ کلاس نیز تا این لحظه تجهیز شده است، ابراز دشت: این مکان در اولویت نخست در اختیار فرهنگیان و در اولویت بعدی در اختیار مردم عادی قرار می‌گیرد و تلاش ما این است که مدارس غیرانتفاعی نیز امسال مورد استفاده قرار گیرد.

خانه تکانی مبادی ورودی شهر اصفهان در روز جمعه

وی با بیان اینکه خوابگاه‌ها و فرهنگسراها ظرفیت بعدی مدنظر ما هستند، تصریح کرد: آخرین اولویت اسکان شهرداری؛ چادرخوابی در کمپ گردشگری فدک است چرا که با توجه به سردی هوا، حراست از آن برای ما سخت است و تنها در سال گذشته ۶۰۰ مورد پیکی نیکی از چادرها پیش از بروز حادثه جمع‌آوری شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه وضعیت برخی ورودی‌های شهر به لحاظ نخاله‌های ساختمانی و زباله مناسب نیست روز جمعه خانه‌تکانی با حضور پرسنل شهرداری و NGO ها در شهر اصفهان داریم که متمرکز بر حواشی ورودی شهر است تا وضعیت مناسب‌تری در شهر اصفهان برای ورود گردشگران ایجاد شود.